Tíz éve nem zártak ilyen jó félévet a hedge fundok

A Hedge Fund Research adatai szerint a januártól júniusig terjedő időszakot az alapok átlagosan 5,7%-kal zárták, közülük is kiemelkednek a részvényalapok, amelyek átlagosan közel 9%-ot hoztak a befektetőknek.Kellett is a hedge fund piacnak a jó teljesítmény, tavaly ugyanis a hektikus piacoknak köszönhetően 2011 óta nem látott rossz teljesítménnyel zárták az évet az alapok. Az idei évkezdet már jobb volt, de az átlagosan 5,7% és a 9% is elmarad az S&P 500 index által elért közel 19%-os hozamától.A nagy hedge fundoskok közül Bill Ackman az első félévben 45%-ot hozott befektetőinek, miután az elmúlt négy év során folyamatosan pénzt vesztett. David Einhorn számára a tavalyi volt a legrosszabb év, de idén sikerült talpra állnia és az első hat hónapban 18%-ot hoznia.