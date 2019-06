Több mint 100 millió dollárt nyúlt le egy kriptopénzes piramisjáték

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A vád szerint Reynolds 22 852 bitcoint nyúlt le befektetőitől, a virtuális eszközök akkor körülbelül 147 millió dollárt értek. 1000 áldozatuk lehet, akiket egy úgynevezett "ajánlói program" keretein belül szerveztek be.A Control-Finance lényegében klasszikus bitcoinos piramisjátékként működött: MLM-rendszeren keresztül szervezte az új befektetőket, a résztvevőknek pedig azt hazudta, hogy profi traderek kereskednek a pénzükkel, akik akár havi 45%-os hozamot is el tudnak érni. Valójában nem kereskedtek a tőkével, az új befektetők pénzéből fizették ki a régi befektetők hozamát, a beérkezett kriptó egy részét pedig Reynoldsék egyszerűen ellopták.Ilyen kriptopénzes piramisjátékok Magyarországon is működtek, például a Yota, a OneCoin a Questra vagy az Invia World is azt hazudta ügyfeleinek, hogy kereskednek a pénzükkel vagy bányászatra fordítják, pedig egy klasszikus piramisjáték felépítésére használták őket. Az MLM-rendszer ezeknek is kulcsfontosságú részét képezte, gyakran "ajánlói programként" hivatkoztak rá, amitől azért nem kell félni, mert a "Tesla is ilyet használ." Csak a OneCoin körülbelül kétmilliárd dollárnyi kárt okozott világszerte: