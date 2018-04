Tudod, miben tartják a pénzed harmadát a magyar profik? Semmiben

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Gyakorlatilag befektetés nélkül pihen a befektetési alapokban kezelt összvagyon 30%-a.

Havi szinten írunk arról, hogyan változik a hazai befektetési alapokban kezelt vagyon, és hogy állnak éppen az egymás közötti versenyben az alapkategóriák. Arról viszont már kevesebb szó esik, hogy az alapkategóriáktól függetlenül milyen befektetési termékekbe teszik az ügyfelek pénzét a vagyonkezelőkA BAMOSZ negyedéves statisztikái szerint, ha lennének bankbetét alapok, akkor azokban lenne a legtöbb pénz itthon, ugyanis a legfrissebb, tavalyi negyedik negyedéves adatok szerint

a bankbetétekben és a folyószámlán tartott összeg a legnagyobb,

ezt követően pedig az állampapírokban tartott pénzek. Itt egyébként érdekes, hogy az állampapír-állomány 2013 elején kezdett igazán felfutni, tavaly év végén meghaladták az 1400 milliárd forintot ezek az eszközök a befektetéseken belül.

A harmadik legnagyobb kategória a részvényeké, amelyekben több mint ezermilliárd forintnyi befektetés van, igaz, ennek döntő többsége külföldi részvényekben áll. Az utóbbi időben a részvénybefektetések a korábbinál is nagyobb felfutást mutattak, különösen tavaly, ami a részvénypiacok jó teljesítménye után nem meglepő.

Talán még a részvényekben tartott vagyon növekedési ütemét is meghaladták az ingatlanbefektetések az utóbbi időben, amelyek 2016 vége óta felfutóban vannak. Tavaly év végén az ingatlanbefektetésekben tartott vagyon meghaladta a 800 milliárd forintot.

Miért hever ilyen sok pénz "parlagon"?

A fenti ábrán 2006 elejétől gyűjtöttük össze negyedéves bontásban a befektetési termékek szerinti kezelt vagyont, ebből jól látszik, hogyAttól, hogy egy alap részvény vagy ingatlanalap, még nem fekteti a teljes vagyont részvényekbe vagy ingatlanokba, hanem a napi szintű likviditás érdekében a pénz egy részét könnyen elérhető eszközökbe, például bankbetétbe teszi. Ezért lehet, hogy bár a likvid eszközökbe fektető pénzpiaci alapok kezelt vagyona az utóbbi években folyamatosan csökken, és mára már kevesebb mint 640 millió forintot kezelnek, a bankbetétben és folyószámlán tartott összeg ennek közel triplája. Tehát a nem pénzpiaci alapok összesen háromszor annyit fektetnek bankbetétbe, mint a pénzpiaci alapok.

A pénzpiaci alapok mellett a rövid kötvényalapok és a tőkevédett alapok is likvidebb eszközökben tartják a pénz egy részét, és ne feledkezzünk meg a több mint ezermilliárd forintot kezelő ingatlanalapokról sem, ahol a nevüktől eltérően gyakori, hogy a pénz egy jelentős része likvid eszközben van, éppen amiatt, hogy a napi szintű tőkemozgásokat menedzselni tudják.Másrészről az aktívan kezelt alapoknál is előfordulhat, hogy a vagyonkezelő adott pillanatban nem lát új befektetésre érdemes lehetőséget, így a pénz egy részét kedvezőbb lehetőségek felbukkanására tartogatja.

A másik érdekessége az adatoknak, hogy bár a részvényalapok 400 milliárd forintnál is kevesebbet kezelnek, a részvényekben lévő befektetések összege meghaladja az ezermilliárd forintot. Ennek oka hasonló a pénzpiaci alapoknál adott magyarázathoz: a részvényalapok mellett az abszolút hozamú alapok és a vegyes alapok is tartanak ugyanis részvényeket, ez utóbbiak közül különösen hangsúlyos a részvénybefektetés a dinamikus (vagy részvénytúlsúlyos) alapoknál.Érdekességképp, februárban átlagosan 0,27%-ot ígértek a bankok egy új, éven belül lekötött forintbetétre, ami az egy évvel korábbinál 0,40%-nál is alacsonyabb.