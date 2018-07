Új befektetési őrület hódít: csak úgy nyeli a pénzt egy hibrid ötlet

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Piaci gravitáció

Még a fáradó futók is felgyorsulnak, ha lefelé lejtő út következik, mert a gravitáció nekik dolgozik - nagyjából ez jellemezte tavaly a globális alapkezelői piacot is a BCG tanulmánya szerint, ahol a kezelt vagyon, a nettó tőkebeáramlás és a bevételek is jelentősen emelkedtek, de nem azért, mert minden alapkezelő hasonlóan jó teljesítményt ért el, hanem, mert a piac a gyengébben teljesítőket is feljebb húzta.A tanulmány emlékeztet arra, milyen kiemelkedő éve volt tavaly a részvénypiacoknak: az S&P 500 árfolyama egy év alatt 19,5%-kal értékelődött fel, a japán Nikkei 19%-ot, a nagyobb európai tőzsdeindexek pedig 6-17%-ot emelkedtek.A kezelt vagyon mellett. A tanulmány szerint a nettó tőkebeáramlás a válságot követő években negatív volt, majd 2013 óta évente átlagosan 1,3%-kal nőtt a friss pénzek beáramlása az iparágba.Az alapkezelői bevételek tavaly 9%-kal nőttek, holott az átlagvagyon 11%-kal, ami azt mutatja, hogy az alapkezelői díjak csökkentése miatti nyomás továbbra is ott van a szolgáltatókon. Ez konkrétan az alapkezelői díjakon is látszik, amelyek átlagban 0,4 bázisponttal csökkentek 2016-hoz képest. Ugyanakkor az alapkezelési költségek is 0,4 bázispontos csökkenést mutatnak, a kezelt vagyon arányában tehát a profit nem változott, abszolút értékben pedig nagyjából 9%-kal nőtt.

Továbbra is menők az aktív alapok

Bár jól láthatóan áramlik a pénz az aktív alapokból a passzívan kezeltek felé, a 15 top amerikai befektetési stratégiából hat, az európaiból és ázsiaiból pedig tíz még mindig az aktív vagyonkezeléshez kapcsolódik (amennyiben a sorrend a tőkebeáramlás alapján van felállítva).

Az új kedvenc: smart béta

Igaz, hogy a smart béta alapok a piacon kezelt vagyon mindössze 0,5%-át teszik ki, de a népszerűségük folyamatosan nő. Ezt bizonyítja, hogy 2012 óta éves alapon 30%-kal nő a bennük kezelt vagyon, szemben a hagyományos passzívan kezelt alapok 13%-ával. Az ilyen stratégiára építő alapok piacának 88%-át az USA adja, Európában pedig egyelőre elenyésző a bennük kezelt vagyon, de dinamikusan növekszik.

Az inkább az aktív vagyonkezelésre építő alapkezelők közül sokan úgy próbálják felvenni a harcot a passzívan kezelt alapokkal, hogy igyekeznek a díjaikat jobban összhangba hozni a teljesítménnyel. Ez többnyire abban mutatkozik meg, hogy az alapdíjakat visszavágják és inkább a sikerdíjak felé terelnek, amelyet akkor kapnak kézhez az alapok, ha a teljesítményük meghaladja a referenciául szolgáló indexét.A másik érdekesebb stratégia, ami berobbant a köztudatba, és v. Ezek az alapok jellemzően passzív módon követnek le egy indexet, de van bennük egy aktív, szabályokon alapuló komponens, ami befolyásolja az indexkövetés módját. Például a részvényeket nem csak a piaci kapitalizáció alapján választják ki és súlyozzák a portfólión belül, ami lehetőséget ad a piacot felülteljesítő eredmény elérésére.Az alapkezelők közül a BlackRocknak van a legtöbb ilyen alapja, de a többi, elsősorban aktív vagyonkezelésre építő szolgáltató is egyre több ilyen alappal jön ki a piacra. További érdekesség, hogy ezeknek az alapoknak a 94%-a részvényekbe fektet, ezek között is az osztalékalapok a leggyakoribbak.

A vagyonkoncentráció megmaradt az USA-ban, Európában szó sincs erről

A kezelt vagyon alapján a legnagyobb növekedést felmutató, felső negyedben helyet foglaló szolgáltatók esetében a vagyon éves átlagban 17%-kal nőtt, míg a nettó tőkebeáramlás több mint 6%-ot tett ki, miközben az alsó negyedben lévő szolgáltatóknál ugyanezek a számok 6 és 1%-ot tettek ki.Az amerikai befektetési alapok piaca továbbra is koncentrált, a legnagyobb tíz szereplő tudhatja magáénak a beáramló tőke 116%-át, a nettó tőkének pedig a 85%-a került a tíz legnagyobb szereplőhöz. Ehhez képest Európában a beáramló tőke csupán 35%-a került a tíz legnagyobb szereplőhöz (ha csak azokat a szolgáltatókat vesszük figyelembe, amelyeknél pozitív tőkebeáramlást regisztráltak tavaly), igaz, ez így is magasabb mint a 2016-os 23%. Az, hogy Európában kevésbé koncentrált a piac, érthető, hiszen a befektetési alapok piacán sok ország osztozik, az alapok értékesíthetősége és elérhetősége pedig jelentősen befolyásolja egy-egy szolgáltató vagyonfelhalmozását.

A tanulmány kitér arra is, hogy az alapkezelői díjak csökkenése nem feltétlenül annak tudható be egyedül, hogy a passzívan kezelt alapok törnek előre, és emiatt az aktív vagyonkezelők díjcsökkentéssel igyekeznek versenyben maradni. A díjak visszavágása mögött egyre inkább az áll, hogy, így lakossági és intézményi vonalon is igyekeznek vonzóbb díjstruktúrájú termékekkel operálni.

A bevételeken érezhető nyomás mellett egyre több olyan elemmel is meg kell birkózniuk az alapkezelőknek, amelyek - rövid távon legalábbis - növelik a költségeket. Ilyenek az új technológiák, új piacok (mint Kína), vagy a januárban életbe lépett MiFID 2-es európai irányelv. A BCG becslése szerint