Változás jöhet a nyugdíjpénztáraknál: garanciarendszert akar az MNB

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az MNB egy egységes garanciarendszer felállítását is szorgalmazza, ami az OBA-hoz, BEVA-hoz hasonló biztonságot adna. Elképzelésük szerint a garancialimit más szektorokhoz hasonlóan 30 millió forint lenne tagonként.

Windisch feltette annak kérdését, hogy vajon mennyi hozzáadott értéke van a pénztáraknak, ha ekkora részarányban állampapírokat vásárolnak? Ezt a lakosság is meg tudja tenni, az államkincstáron keresztül díjmentesen.

Miért kell pénztártagnak lenni azért, hogy állampapírt tartsunk? Ezt sokkal egyszerűbben is meg lehet oldani

A BUX index értéke megháromszorozódott az elmúlt években. Nagyon komoly hozampotenciált vesztettek el az ügyfelek azzal, hogy nem vállalak kockázatot a portfóliómenedzserek

A marketingre oda kell figyelni és aktív tagtoborzásra van szükség,

Legjobb verzió szerint is 26%-os tagdíjcsökkenést látunk majd jövőre - ez két pénztárnál is stabilitási problémákat okoz majd, ha nem látunk költségcsökkenést. Egészségpénztárak esetén ugyanez a szám négy pénztár, de ebből három költségcsökkentéssel sem fog tudni stabilan működni, így újabb beolvadások várhatók.

Földcsuszamlásszerű változásokra a digitalizáció miatt még nem lehet számítani

A 2,2 millió nyugdíjpénztári, valamint egészség- és önsegélyező pénztári tag alig 47%-a fizeti csak rendszeresen a tagdíját - mondta el Windisch László, az MNB alelnöke. Jelenleg a pénztári portfóliók fedezeti tartaléka 1417 milliárd forint összesen. A legnagyobb öt egészségpénztár kezében van a piac 70%-a, míg az önkéntes nyugdíjpénztárak esetén a koncentrációs folyamat megállt, de a top5 intézmény még mindig a piac 60%-át fedi.2007 óta folyamatosan csökken az intézmények létszáma, az 1-1 intézménynél lévő tagok és a kezelt vagyon mértéke viszont növekszik. Az intézmények növekedése és a koncentráció a felügyeletnek is új szerepkört ad, hiszen újfajta kockázatok jelentek meg. A kihívásra válaszul új pénztári megfigyelési mechanizmusokat indított és tervez indítani az MNB: például több intézmény van, melyet egyedileg értékelnek, szektorspecifikus kockázati étlapot alakítottak ki, 5 éves ciklusokon belül egy-egy témára, kockázatokra fókuszáló operatív célvizsgálatokat kezdtek el tartani, illetve napi szinten monitorozzák a befektetetési portfóliókat - utóbbi jövő januárban indul majd el.A pénztárak hosszú távú reálhozama továbbra is 3% körül mozog, ami összefügg az állampapírok teljesítményével. Nem csoda, hiszen a pénztári portfóliók jelentős része - köze 60%-a - állampapírokban van. Más EGT-tagállamokban ez az arány alig 30%. Rengeteg pénzt tartanak egyébként a magyar pénztárak más befektetési alapokban is (a portfóliók közel 30%-át), az EU-s átlag 4%. Az alelnök kiemelte: először negatív a hozam a féléves mérésnél.- mondta az alelnök.Windisch szerint érdemes átgondolni más befektetési eszközök tartását nagyobb arányban az állampapírokon kívül, a pénztárak például részt tudnának venni a tőzsdefejlesztésben is.Az MNB célja az is, hogy rövid időn belül a pénztárak díjstruktúrákat is átszabja, az NGM segítségével a díjszabást vagyonarányossá alakítanák át, így nem lesz érdekelt a portfóliómenedzser állampapírokat tartani.- mondta Windisch. Hozzátette: "Ha távol vannak a nyugdíjas évek, lehet nyugodtan kockázatot vállalni, hiszen a BUX-on is látszik, hogy ezek a kockázatok hosszú távon simulnak."Windisch szerint megvan a szektor lehetősége arra, hogy jobban támogassa a magyar vállalatokat, magyar munkahelyeket.A pénztártagok létszámának csökkenése tavaly megállt, még nem látszik trendforduló, de ez mindenesetre jó jel. Az alelnök szerint a számokban látszik korreláció a pénztárak marketingbüdzséje és a taglétszám alakulása közt.Ha megnézzük a pénztári tagok korösszetételét, látszik, hogy a 16-35 évesek körében a lefedettség 7%-ra csökkent, pedig 2002-ben ez az arányszám még 13% volt. Vagyis az idősödő tagokat nem pótolják fiatalabb pénztártagok.mondta el Windisch.Az egészségpénztárak esetén 40%-ra csökkent a tavalyi 50%-ról a nem fizető tagok aránya, ami jelentős javulást jelent.A díjterhelési mutatók 0,8% körül stabilizálódtak. Ennek a mérőszámnak a korszerűsítése is hamarosan elkészül, melynek segítségével a pénztári termékek is átláthatóbbá válnak majd.A szektor 4-4,5%-os növekedést tervez a következő évekre, az MNB szerint 8% körüli, felzárkózási növekedési pálya várható, melyet az MNB ösztönözni is szeretne. Ennek segítségével fel tudunk zárkózni a régiós megtakarítási számokhoz.Az MNB szerint a legrosszabb forgatókönyv szerint negyedére csökken a munkáltatói befizetés és a tagdíjfizetés nem nő.Az MNB fintechlaborja kiderítette, hogy a digitális megoldások egyelőre nem fenyegetik a pénztárakat, bár a piaci szereplők látnak potenciált a digitalizációban.- mondta Windisch.A pénztártagokon kívül a munkáltatók hozzájárulására is szükség van az öngondoskodás hatékonyságának támogatása érdekében- mondta el Kravalik Gábor, az ÖPOSZ elnöke.