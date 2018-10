Véget érhet a nagy befektetési őrület a tőzsdei alapoknál

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az ETFGI adatai szerint csak a BlackRocknál felére, 85,8 milliárd dollárra csökkent a nettó tőkebeáramlás az év első kilenc hónapjában, szemben a tavalyi hasonló időszakban mért adattal. A Vanguard esetében a tőkebeáramlás harmadával, 68 milliárdra esett vissza, de a harmadik legnagyobb ETF-szolgáltatónál, a State Streetnél sem jobb a helyzet.Az amerikai szolgáltatók között azért volt két kivétel, amelyek idén eddig a tavalyinál nagyobb tőkebeáramlásról tudtak beszámolni. Az egyik a Charles Schwab, amely idén eddig 23%-kal, 22 milliárd dollárra tudta növelni a nettó tőkebeáramlást, a másik pedig a First Trust, amelynek ETF-jeibe idén eddig közel 13 milliárdnyi friss tőke érkezett, és ezzel már most meghaladta a tavaly egész évben szerzett 9,4 milliárdot.Az amerikaiak mellett az európai szolgáltatók is szenvednek: a francia Lyxor, amely az európai ETF-piacon a harmadik legnagyobb szereplő, idén eddig mindössze 1,3millió dollárnyi friss tőkét tudott bevonzani, ami 85%-os visszaesés tavalyhoz képest.