Velünk marad a tőzsdei hullámverés, de van menedék

Marcus Bayer: A multi-asset alapoknál fő cél a kockázatok és a hozamok kiegyensúlyozása. A multi-asset lényegében egy nagyon aktívan kezelt, stratégiaorientált, többféle eszközre koncentráló befektetési módszertan egy alapba sűrítve. Szinte minden alapunk egy DMAP-nevű stratégián alapszik, ami Dynamic Multi Asset Plust jelent [Dinamikus Több Eszköz Plusz tükörfordításban]. 95 ember dolgozik a stratégia összeállításán és az alapok kezelésén, többek közt PhD-s fizikusok és matematikusok is. Az üzletágunk 2/3-a egyébként intézményi vagyonkezeléssel foglalkozik, a DAX 25 tagja is ügyfelünk, de vannak amerikai és ázsiai ügyfeleink is.A DMAP célja az, hogy hasonló hozamot érjünk el, mint egy statikus kötvény-részvény ETF-portfólió, de alacsonyabb kockázat mellett. Számottevően kevesebbet akarunk veszíteni, mint a piacok, ha egyszer rosszra fordul a hangulat, csökkenteni akarjuk a kockázatokat. Ez egy aszimmetrikus hozam-kockázat profilt eredményez.Ennek a stratégiának köszönhetően körülbelül fele annyit vesztettünk eddig, amikor a piac rosszul teljesített, mint más multi-asset alapok, ha éves átlagos hozamot nézünk. Egyébként 147 milliárd eurót kezelünk, mellyel Európa egyik legnagyobb multi-asset alapkezelője vagyunk.Nem csak részvényekbe és kötvényekbe fektetünk. A jelenlegi környezetben valóban nehéz egy vonzó eszközosztályt találni, így most egy csomó készpénzt tartunk. Ezen kívül rendelkezünk aktív kockázatmenedzsmenttel is, mellyel meg akarjuk óvni a portfóliót a nagyobb veszteségektől.Egy konkrét portfólió egyébként úgy néz ki, hogy van egy core-portfóliónk, ami eurókötvényekből, részvényekből, devizákból áll, ezek a portfólióban 60-80%-os súlyt vesznek ki. Ezek köré úgynevezett szatelliteket építünk olyan eszközökből, amit éppen attraktívnak látunk, ezek lehetnek akár nyersanyagok, magántőke-befektetések, futures-ügyletek is. Érdemes azt is megjegyezni, hogy ez nem egy alapok alapja konstrukció, részvény oldalról körülbelül 400 eszközbe fektetünk, kötvényoldalon meg 270 eszközünk van.A kötvényeknél egyébként átlagidő-managementet is használunk a kamatkockázatok menedzselésére, most például a kamatemelések és az infláció miatt értékelődnek le a kötvények. Mi viszont származtatott ügyletek és futures-ügyleteknek köszönhetően akár ezen is keresni tudunk. Vagyis ha emelkednek a kamatok, mi hozamot érünk el.Egyes eszközosztályokkal egyébként külön-külön alosztályok foglalkoznak nálunk, de segít minket az eszközök kiválasztásában egy mesterséges intelligencia is. Ez az eszköz trendeket és ezek erősségét segít nekünk meghatározni, például ha az AI jelez, hogy túlvetté vált egy eszköz, eladjuk, most így szabadultunk meg szeptember végén az amerikai kitettségünktől is. Az emberi döntéshozatal viszont a fajsúlyosabb tényező a portfóliókezelésben, de abban mások vagyunk, mint más alapkezelők, hogy nálunk nem egy sztáralapkezelő dönti el, hogy mibe fektetünk, hanem egy nagyobb szakértői csapat.Fundamentálisan mi úgy gondoljuk, hogy visszatérünk a normalitáshoz. Lényegében most semmi különleges nem történik, csak hozzá voltunk szokva az elmúlt két évben a nagyon alacsony volatilitáshoz, ez nem normális. A normális inkább a 15 vagy 17%-os volatilitás, amit idén is tapasztalhatunk. Eddig az úgynevezett Goldilocks-piacokhoz voltunk hozzászokva: minden tökéletes volt a tőkepiacokon, növekedett a gazdaság, laza volt a monetáris politika, rengeteg volt a likviditás, alacsonyak voltak a kamatok, nem volt infláció, nem voltak politikai kockázatok, alulértékeltek voltak a részvények. Most az Goldilocks-piacoknak vége, hozzá kell ahhoz szoknunk, hogy nem tökéletes minden. Kezd növekedni az infláció, a gazdaság növekedése lassul, a monetáris politika normalizálódik, az értékeltségek magasabbak és megjelentek a politikai kockázatok is. Egy ilyen környezetben kifejezetten indokolt az aktív vagyonkezelés használata és az olyan anticiklikus modellekre való hagyatkozás, melyeket mi is használunk.A mi kiegyensúlyozott alapunk 3,7%-os negatív hozamot ért el, amikor a piac pedig közel 20%-ot, nálunk így nemhogy nincs pénzkivétel, hanem nettó vagyonbeáramlással számolhatunk. Csak idén 15 millió euróval nőtt az alap kezelt vagyona, így most már több mint 800 millió eurót kezel, a teljes család pedig 1,8 milliárd euró. Az alapok ajánlott befektetési időtávja egyébként minimum 3-5 év.Magyarországra is készülünk egy alappal, ez az Allianz Dynamic Multi Asset 15 / 50 / 75 alap családból az 50-es lesz, ami azt jelenti, hogy egy kiegyensúlyozott kockázatú alappal jelenünk meg a piacon.