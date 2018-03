Visszatért a tőzsdékre a félelem, most érdemes bevásárolni?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az nyer, aki nyugodt marad

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a márciusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben a húsvéti szabadsághoz közelítve mindössze három alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre:Van olyan profi portfóliómenedzser, aki szerint úgy tűnik, a globális növekedés gyorsuló korszakának egyelőre vége, bár a BMI-k alapján a növekedést még nem kell temetni. A volatilitás mindenesetre mindenki szerint velünk marad a következő években, recessziótól viszont még fölösleges rettegni a következő 1-2 évben.Az Egyesült Államokkal kapcsolatosan elsősorban a kereskedelmi szankciókon van a szakemberek szeme, azonban azt senki nem akarta megjósolni, lesz-e a jelenlegi "csörtének" hosszú távú következménye.Egy befektetési szakember úgy véli, hogy a piacok túlreagálják a kedvezőtlen híreket, ami az aktív kereskedéshez kiváló beszállási pontokat teremt, érdemes lehet tovább zsákolni az amerikai (tech-)részvényeket, hiszen a Trump-adócsomag támaszt nyújt az eszközáraknak, illetve a hazai részvényeket. Egy másik portfóliómenedszer a feltörekvő piaci kötvényekben lát most fantáziát, illetve az osztalékfizető részvényekben.Van egy olyan profi befektető is, aki úgy véli, hogy nem muszáj mindenkinél okosabbak lennünk, sokszor elég, ha csak befektetői döntéshozatalunkat a többieknél jobban kontrolláljuk, türelmesebbek és kitartóbbak vagyunk. Szerinte egy másik jó út lehet, ha olyan piacokkal és eszközökkel foglalkozunk, amivel keves(ebb)en foglalkoznak.Az alacsony részvételi arány miatt a mintaportfóliók összesítését most nem végeztük el, ettől függetlenül ugyanúgy érdemes a befektetési szakemberek piaci összefoglalóit külön-külön is elolvasni: