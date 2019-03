Beszakadt Amerika - 400 pontot esett a Dow

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A pénteki kereskedés félideje után a Dow Jones index több mint 400 pontos, 1,6%-os esést mutatott a csütörtöki záráshoz képest. Hasonló mértékben esett vissza az S&P-500 is, míg a technológiai szektort tömörítő Nasdaq 1,8%-os mínuszban van.

A rossz hangulat oka elsősorban az, hogy a ma reggel megjelent gyenge bmi-adatok után a befektetők az európai gazdaságok lassulásától tartanak, ez pedig a tengerentúli tőzsdékre is rányomja a bélyegét. Ráadásul az amerikai kötvénypiacon is rég nem látott folyamatok indultak el, a hozamgörbe 2007 óta először lett inverz (elolvadt a három hónapos és a 10 éves hozam körti különbség), ami szintén fontos recessziós jelzés.A Dow-komponensek szinte kivétel nélkül gyengültek a csütörtöki záróárfolyamukhoz képest, így is kilóg a sorból a Nike majdnem 6%-os zuhanása. A DuPont is 3,5 százalékot esett, de élen jár a pénzügyi szektor is.