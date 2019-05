Brutális módszerekkel zsarolta ügyfeleit az illegális MLM-cég

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Előfordult, hogy ha valaki nem akart belépni a sémába, megverték, fogva tartották vagy egyéb módon megzsarolták. Volt, hogy egy ügyfelet forró vízzel kínoztak, az így szerzett sérülésekbe végül belehalt. A nyomozó hatóságok közvetve vagy közvetlenül 155 halálesetért vádolják a Tiens Groupot.

Csen Huát, a pekingi Kiberűr Adminizstárciós Hivatal igazgatóhelyettesét 600 ezer jüan pénzbüntetésre és kilenc év letöltendőre ítélték, amiért több mint 1,05 millió jüannyi kenőpénzt fogadott el. Az eljárás során kiderült, hogy a fekete pénzt oroszlánrésze, mintegy 880 ezer jüan Lí Jinjüantól, a Tiens Group alapító-vezériggzatójától származott, aki Kína 214. legnagyobb magántulajdonban lévő cégét vezeti.A korrupciós ügy miatt vizsgálni kezdték a hatóságok a Tiens Groupot, melyről rövidesen kiderült, hogy lényegében egy illegálisan működő MLM-rendszer, melyet maffiamódszerekkel üzemeltetnek. Kínában tiltott az MLM-ezés, ezt azzal próbálták megkerülni, hogy "közvetlen értékesítésnek" hívták a módszertant, melyet különös brutalitással megtoldottak.A Tiens Group egészségügyi és kozmetikai termékeket forgalmazott MLM-rendszerben, vagyis az ügyfelek is értékesítők lettek egyben, akik jutalékot vettek fel az eladott termékek után. Állítólag a cég ügynökei rendkívül agresszíven értékesítették a Tiens Group termékeit és szervezték az új tagokat, megvádolták a cég vezetőit emberrablással, garázdasággal, rablással és gyilkossággal is.Persze felmerültek a szokásos MLM-es jutalomutak is, többek közt Thaiföldre, Németországba, Indonéziába és Franciaországba is röptettek ügynököket, a legsikeresebb értékesítőknek pedig még luxusautókat, hajókat és ingatlant is adtak.Arról nincs információ, hogy Lí ellen milyen intézkedéseket hoztak a hatóságok, miután kiderült a turpisság, annyit lehet róla tudni, hogy magánpalotáját, melyben csak a bútor egymilliárd jüanba került, ledózerolták. Jó eséllyel vagyonelkobzás és halálbüntetés vár a Tiens Group vezetőjére hosszú távon.