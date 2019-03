CIB: 2019 végén még akár Fed-kamatcsökkentés is jöhet

CIB Alapkezelő:"Január végén már utaltunk rá, hogy az USA állampapírpiac-Fed párharcban hogyan kerekedik felül szép lassan az állampapírpiac. A Fed 2019-re korábban tervezett három kamatemeléséből lehet, hogy egy sem fog összejönni. Sőt, a kamat derivatívákba árazott valószínűségek alapján 2019 végén - 2020 elején már mintegy 30 százalékra nőtt az esélye egy dollár alapkamat csökkentésnek. A kommentárok alapján jelenleg két táborra oszlott a Fed, és a két tábor közötti tűzharcban egyelőre középen áll - és fedezékbe vonult - Jerome Powell elnök. A Williams-Clarida tábor tulajdonképp az állampapírpiac oldalán áll, egyértelműen nem emelne tovább a kamatokon addig, amíg egy erőteljesebb inflációs nyomás nem kényszeríti erre. Az úgynevezett "Mester tábor″, Loretta Mester vezetésével a piaci turbulenciák elmúlásával tovább emelné az alapkamatot, hiszen az USA elérte a teljes foglalkoztatottságot és az inflációs célértéket is. Egyelőre úgy tűnik, hogy a Williams-Clarida tábor véleménye erősödik, a januári Fed kommentárban érezhető eltolódás volt megfigyelhető ebbe az irányba. A Fed új módszertana alapján az infláció tartósan lehet, hogy mégsem érte el a célértéket. Az EKB berkein belül hasonlóan skizofrén a helyzet. Minden piaci szereplő felkészült a 2019-es kamatemelésre, ehelyett ez elmaradhat, és jelenleg további mennyiségi lazítást vár a piac a bankoknak nyújtott kedvezményes hitel, a TLTRO program folytatódásának formájában. Ennek megfelelően sem az állampapír-, sem a vállalatikötvény- piacot nem adták el, a német 10 éves alacsony szinten, 15 bázisponton áll.

A jegybanki környezet tehát egyértelműen támogatóba fordult, a részvénypiacokkal kapcsolatos álláspontunk mégis vegyes, mivel a világgazdaság nyilvánvalóan lassul a kereskedelmi konfliktusok miatt. Az országok érintettsége más és más, ezért szelektíven érdemes súlyozni az egyes országok, régiók között. A kínai lassulás elsősorban Németországra és Olaszországra hat, a magas frekvenciájú indikátorokon (IFO, PMI) ezek a hatások már egyértelműen látszanak, de már a tavalyi negyedik negyedéves végső növekedési adatokban is tetten érhetők (Németország 0 százalék, Olaszország -0,2 százalék). Ezeket az országokat illetve a teljes euró övezetet is célszerű elkerülni addig, amíg a főbb előrejelző indikátorokban el nem érjük a mélypontokat.Összességében részvénysúlyt egyelőre nem növelünk, de a fejlett régión belül egyértelműen az USÁ-t preferáljuk. Kötvénysúlyozást növeltünk a pénzpiac rovására mind hazai, mind nemzetközi szinten. Ennek indoka a már leírtakon túl az, hogy hazánkban a februári felminősítések után (S&P, Fitch) idén még további felminősítéseket is elképzelhetőnek tartunk. Az MNB "normalizáció″ pedig várhatóan nagyon visszafogott lesz az év első felében, hiszen az év közepén épp további lazítást várunk az EKB-tól: a TLTRO program folytatásának bejelentését.Jelen, a tőke és pénzpiacokkal kapcsolatos vélemény a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. marketingközelménye, az nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését megelőző kereskedésre vonatkozó tiltás."