CIB: a fundamentumok rendben vannak az USA-ban

CIB Alapkezelő:"A fundamentumok szintjén minden rendben van az USÁ-ban, a növekedés 4,6 százalék is lehet (GDP nowcast), mivel az adócsökkentések még csak most kezdik kifejteni élénkítő hatásukat. Az infláció a nagyobb növekedésnek köszönhetően meg is lódult az elmúlt időszakban a tengerentúlon. Az általunk figyelt inflációs mutatók közül szinte mindegyik megugrott a növekedési ütem felfutásával párhuzamosan, többségük bőven a 2 százalékos célérték felett tartózkodik. Az alapinfláció már a 3 százalékot ostromolja, a Fed által -és ezért általunk is- leginkább figyelt core PCE index is felfutóban van, de még éppen 2 százalék alatt tartózkodik. A munkanélküliségi ráta 3,9 százalék, ha ennél is lejjebb megy ez a mutató, akkor 1970 (!) óta nem látott alacsony tartományban fog mozogni. Ehhez képest fogadták enyhe lelkesedéssel Jerome Powell Jackson Hole-ban tett kijelentését, mi szerint nemcsak a Phillips görbére fókuszálnak a döntéshozók, hanem elsősorban a pénzpiaci zavarokat figyelik, ugyanis elsődlegesen a pénzpiacok destabilizációja vezetett az utolsó két válsághoz. Ha pusztán a munkanélküliséget és az inflációt néznénk (Phillips görbe), akkor kicsit össze is zavarodhatunk, hiszen az egyre többet emlegetett 'Amazon-hatás' miatt, olyan optimális árazási modellek kerültek bevezetésre a kiskereskedelmi forgalmazás egyre szélesebb szegmenseiben, amelyek fékező hatást fejtenek ki az inflációra. De ha pusztán a rendkívül robosztus növekedést, az Amazon-hatás ellenére felfutó inflációt és a munkanélküliséget nézzük, akkor megkérdőjelezhetetlenné válna az idei négy 25 bázispontos kamatemelés szükségessége (idáig kettőn vagyunk túl). Azzal párhuzamosan ugyanakkor, ahogy a Fed egyre nagyobb magasságokba emeli az alapkamatot, úgy válnak a döntéshozók egyre óvatosabbá, egyre nagyobb az esélye a kamatemelési szünetnek (Powell Pause) különböző indokok alapján. Az utolsó Fed jegyzőkönyv alapján a következő, szeptember 26-ai emelés még kőbe vésettnek tekinthető, de a decemberi emelés számos ok miatt elmaradhat. A legjelentősebb tényezőnek a szóba jöhető okok közül a kereskedelmi háborút tekintjük. Trump elnök tervei szerint a kínai importra szeptember végén kirovandó 200 milliárd USD értékű addicionális vám várakozásunk szerint zavarokat okozhat a tőzsdéken, elsősorban a feltörekvő piacokon. A legtöbb feltörekevő piaci befektetési alap által benchmark-ként alkalmazott MSCI feltörekvő piaci index 31 százalékát teszi ki Kína, logikusan adódik, hogy a nagy intézményi vagyonkezelők óvatossági alapon átteszik a súlyt mást régiókra és ez a mozgás akár önbeteljesítő is lehet.

Az elmúlt időszakban részvényarányt nem csökkentettünk, de a feltörekvő részvénypiaci súlyt áthelyeztük a fejlettre. A magyar kötvénypiacban az év eddig eltelt időszakában nem bíztunk és ez indokolt is volt (-3,3 százalékot teljesített a Max Index), de a szeptember végi Fed kamatemelés utáni Powell szünetben várhatóan ebbe az eszközosztályba is visszatérünk kis súllyal, hiszen a hozamok most már lényegesen magasabban vannak, mint év elején. Az általánosan jó növekedési környezet ugyanakkor kedvez a nyersanyag eszközosztálynak, amelynek teljesítménye az év eddig eltelt időszakában jó volt (DBLCDBCT Index közel 12 százalékot teljesített forintban). A nyersanyag indexek következő felfutását a negyedik negyedévben várjuk, ezért ebben az eszközosztályban tartjuk a 10 százalékos súlyt."