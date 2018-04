CIB: a fundamentumok szintjén minden rendben van

"Az utóbbi hetekben különböző, okok miatt, eladási hullám uralkodott a nagy növekedési rátájú technológia cégek papírjaiban (Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple). Az Amazon tulajdonosának Jeff Bezosnak egyes elemzők szerint elsősorban politikai természetű konfliktusa van Trump amerikai elnökkel. Előbbi a Washington Post (Bezos tulajdona a lap) címlapján keresztül éles politikai támadásokat intéz az elnök ellen, utóbbi egy teljesen más síkon, az adórendszert átalakítva próbál az Amazonnak problémákat okozni. Emellett republikánus belső körökben népszerű téma az Amazon feldarabolásának lehetősége (a trösztellenes szabályozások alapján), ha Trump erre a kommunikációs vonalra is rááll, még ha csak egyszerű tweetek szintjén is, az komoly aggodalmat okozhat a tőzsdéken. Ezzel párhuzamosan - véletlen az egybeesés - a Cambridge Analytica felhasználói adatkezelési botránya a Facebook részvényeire vetett árnyékot (a Facebook saját belső szabályzatát megszegve, áttételesen ugyan, de felhasználók adatait értékesítette). A két tech óriás körüli hírek magával rántották az egész technológiai szektort, a volatilitás index (VIX) 2 éve nem látott magasságba, 20-as szint fölé érkezett. A március közepe óta tartó tőzsdei lejtmenet során még egy Fed kamatemelést is érkezett, ami szintén nem javított a hangulaton.

A fundamentumok szintjén minden rendben van, a növekedés a tengerentúlon 3 százalék (GDP nowcast), Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter adócsökkentési javaslatai pedig még ezután fogják majd kifejteni élénkítő hatásukat. Az infláció 1,5-1,8 százalék között mozog attól függően melyik mutatót nézzük (alapinfláció, PCE, core PCE, GDP deflátor) és enyhén emelkedik. A Fed a fokozatos lassú kamatemelések sorozatával várhatóan nem okoz hirtelen törést az eszközárakban értékeltségi oldalon.A fenti megállapítások eredője, hogy bár összességében jó részvénypiaci teljesítményre számítunk a felívelést több ponton megszakíthatja akár egy a februárihoz hasonló hirtelen hozamemelkedés, akár politikai természetű problémák, mint például Trump kereskedelmi háborúja vagy Trump és Bezos személyes konfliktusa. A mostani korrekciót még nem tekintjük újabb beszállási pontnak, egyelőre kivárunk és az átlagosnak tekinthető részényarányunkon egyelőre nem változtatunk, mivel az Amazon és a Facebook problémájának megoldása is időt igényel.A 22 százalékos részvényarányon belül a régiós-hazai-fejlődő részvények 14 százalékos összsúlyát megfelelőnek értékeljük, különösen annak a fényében, hogy amennyiben újabb negatív hírek érkeznek az várhatóan megint az amerikai piacot fogja érinteni. Emellett a kiemelkedően jó növekedési környezet és a 64-66 dolláros sávban mozgó WTI olajár is kedvező környezetet jelent a korábban felülsúlyozott fejlődő és régiós részvényeknek. A hazai kötvények súlyát továbbra is nullán tartjuk. A volatilitás megnőtt és ehhez a megváltozott környezethez kell alkalmazkodni a befektetőknek is a következő időszakban."