CIB: fontos fordulatok a kereskedelmi háborúban

CIB Alapkezelő:"Várakozásainknak megfelelően a Trump adminisztráció újabb 200 milliárd dollár értékű kínai importra vetett ki vámot. Ezt, szintén várakozásainknak megfelelően, Kína csak 60 milliárd értékű amerikai importra kivetett vámmal tudta megtorolni, ezzel tulajdonképpen Kínának el is fogyott az az eszköze, hogy további import körre rójon ki vámot. Mivel Trump elnök az elmúlt napokban további eszkalációt vetített előre, nagyon nagyra nőtt az esélye, hogy szinte a teljes kínai importra (a Kínában amerikaiak által gyártott termékek, pl. az Apple telefonok kivételével) vámot vet ki, sőt az eddig kivetett vámokat emelheti is. Más frontokon a vámháború de-eszkalációját is látjuk, hiszen új NAFTA megállapodás valószínű novemberben, és az EU-USA kereskedelmi feszültség is sokat csökkent az elmúlt hónapokban. A Kínával szembeni vámháború azt eredményezte, hogy a fejlődő piaci részvényindex augusztus eleje óta egy helyben toporgott, azon belül a kínai MSCI alindex 5,6 százalékot esett, míg ugyanebben az időszakban az S&P500 index 3,8 százalékot emelkedett. A flight to quality elv tehát a részvénypiacon működött az elmúlt 2 hónapban, és ennek a tendenciának a folytatódását, a hozam differencia növekedését várjuk az idei év végéig.

A kötvénypiac csak vért és könnyeket tud ígérni az év hátralévő részében. A japán jegybank megkezdte a szigorítást, a döntéshozók a japán inflációt a 2 százalékos cél közelében látják 2019 végére. A szigorítás első lépése már az előző ülésen megtörtént azzal, hogy a közlemény megengedhetőnek tartja a hozamok 20 bázispont fölé emelkedését. Ennek megfelelően a japán 10 éves 4-6 bázispontról 13 bázispontra emelkedett. Ennél látványosabb szigorítást hajt végre a héten a várakozások szerint a cseh és az amerikai jegybank. A csehek a várakozások szerint a héten 1,5 százalékra emelik az alapkamatot, és a IV. negyedévben az elemző konszenzus szerint tovább szigorítanak 1,75 százalékra. A Fed várhatóan 2,25 százalékra emel a héten, és a kiemelkedő növekedési és erős inflációs számok miatt újra van esély az idei negyedik lépésre (most 73 százalék a beárazott valószínűsége a decemberi emelésnek a kamatpiacokon).Az MNB is átalakította eszköztárát, amivel - nem titkoltan - szintén a hozamgörbe normalizációjára készül fel. A leginkább galamb hozzáállású jegybankok - az EKB, a lengyel jegybank, illetve a magyar jegybank - konvencionális eszközzel (alapkamat emeléssel) várhatóan csak 2019 végén fognak szigorítani, de például a BUBORok alapkamat közelébe emelkedésére addig is számíthatunk (jelenleg 19 bázispont a 3 hónapos BUBOR szint a 90 bázispontos alapkamathoz képest). Ezután az MNB fő célja a negyedéves kiszorított likviditás mennyisége lesz (ez a kamatozó MNB instrumentumokból a bankközi kamatpiacra kiszorított pénzmennyiség, ennek mértéke 400-600 milliárd HUF lesz az idei IV. negyedévben), amit az FX swap állományokkal és a kamatfolyosó állításával kíván finomhangolni a monetáris hatóság, ezzel szinte tökéletesen meghatározva a 3-6-12 havi BUBOR szinteket. Ami ennél érdekesebb, hogy az MNB jövő januártól új, ezer milliárd forint keretösszegű fix kamatozású beruházási hitelprogramot indít el. Ennek a hivatalos indoka az, hogy kevés a fix kamatozású hitel a vállalati finanszírozásban, de explicite nagyarányú olcsó hitelt jelent a 2019-ben lassuló növekedési pályára álló magyar gazdaságnak. Ez utóbbi intézkedés, valamint a MIRS és a jelzáloglevél-vásárlások kivezetése várakozásaink szerint negatív hatást fejt majd ki a magyar hosszú hozamokra.Mintaportfóliónkban az elmúlt időszakban részvényarányt nem csökkentettünk, de a feltörekvő részvénypiaci súlyt áthelyeztük a fejlettre, és ezt a pozíciót kívánjuk tartani az év hátralévő részében. A magyar kötvénypiac hosszú szegmensére az MNB legutóbbi intézkedései negatívan hatnak, ezért a hazai kötvény eszközosztályt továbbra is elkerüljük. A nyersanyag eszközosztályba vetett bizalmunk töretlen, az olajár további emelkedését támogatja az általánosan jó növekedési környezet, illetve az Iránnal kapcsolatos új geopolitikai feszültségek."