CIB: meghaladja a pozitív meglepetések száma a negatívokét

CIB Alapkezelő:"Egyelőre még csak a második negyedéves jelentési szezon közepén vagyunk az USÁ-ban, de annyi már most kijelenthető, hogy a pozitív meglepetések száma messze meghaladja a negatívokét, erős egy részvényre jutó eredményszámokat produkáltak az S&P 500 vállalatai. Még az olyan tech óriások, mint a Facebook is felül tudták múlni az elemzői várakozásokat (a Facebook 1,74 EPS-t jelentett a várt 1,715-hez képest), illetve a Google is a tőle megszokott robosztus eredményt hozta (10,58 EPS vs. 9,5-es elemzői várakozás). A Facebook látványos gyengélkedése - mintegy 17 százalékot esett az árfolyam június közepi csúcsához képest - elsősorban a jövőnek szól. Az olyan magas növekedési rátájú időszaknak, mint a tavalyi, ahol az eredmény bővülés még 77 százalék volt, úgy tűnik, vége. Ahogy a felhasználók piaca egyre telítettebbé, és az egyes social media alkalmazások között egyre szegmentáltabbá válik, úgy lesz egyre rögösebb a hirdetési piac a vállalat számára. Az idei év hátralévő részében és a jövő év első felében is minimális 0-5 százalék körüli növekedés az elemzői konszenzus, ami a jelenlegi 22-es P/E rátát nehezen teszi indokolhatóvá. Ez inkább egyedi vállalati, illetve szektor probléma, az amerikai gazdaság egészétől a harmadik negyedévben is robosztus bevételi számokat várunk. Az adócsökkentés ugyanis éppen a következő időszakban fejti majd ki igazán hatását, illetve a növekedés is felívelő trendben van (Q1: 2,2%; Q2: 4,1%).

Kérdés, hogy egy politikai indíttatású kereskedelmi konfliktus vagy kereskedelmi háború milyen mértékben tudja a pozitív makro képet lerombolni. Egyelőre azt látjuk, hogy Trump elnök elsősorban Kínával kíván komolyabb kereskedelmi konfliktusba bocsátkozni. Ez a szavazói bázis, az alapvetően kertvárosokban élő republikánus szavazók körében népszerű csata. Az olcsó, sok esetben gyenge minőségű kínai termékektől szívesen megválnának és a 'Buy American' szlogen jegyében szívesen váltanának akár drágább, de hazai és jobb minőségű helyettesítő termékekre, tehát ennek a csatának közvetlen politikai hozadéka lehet a novemberi időközi választásokon. Másrészt az USÁ-nak elsősorban Kínával szemben van hatalmas negatív kereskedelmi egyenlege, tehát a fizetési mérleg hiány, és - tegyük hozzá az egyre inkább elszálló - költségvetési hiány mellett, az ikerdeficit probléma is a kínai termékek importvámjával orvosolható leginkább. Nem elhanyagolható tényező, hogy Trump elnök népszerűségét - és a képviselő-ház és a szenátus republikánus többségét - mindenképpen próbálja majd a következő időszakban fenntartani, ezzel kifogva a szelet politikai értelemben az ellene folyó vizsgálatokból. A már bevezetett mintegy 34 milliárd dollár kínai importra kirótt vám és annak ugyanilyen mértékű megtorlása az amerikai-kínai kapcsolatokban nem okoz megingást. A szeptember végére tervezett újabb 200 milliárdos csomag már jóval nagyobb károkozásra képes, mivel Kína azt már nem tudja arányosan megtorolni (ezt a szakaszt már nevezhetjük vámháborúnak is). A kínai jegybank át is lépett enyhe lazító módba, hogy ellentételezze az esetleges kínai növekedési károkat.A Fed részéről azt látjuk, hogy az a várakozás, hogy kis mértékben csökkenti majd az USA gazdasági aktivitását is a kereskedelmi konfliktus, és ez kioltotta az idei negyedik kamatemeléssel kapcsolatos várakozásokat. Korábban számos Fed kormányzó az idei négy emelés szükségessége mellett érvelt, ezek a hangok elcsendesültek. Az idei utolsó kamatemelést tehát szeptember 26-ára várjuk a Fed részéről, ami sajnos pont egybeesik a vámháború esetleges kiteljesedésével. Ha ezek mellé tesszük a török kockázatot - a török jegybanknak még mindig nem sikerült megfelelő szintre emelni az alapkamatot, és a líra árfolyama továbbra is szabadesésben van (jelenleg 4,9 az USDTRY árfolyam) - indokolt lehet a kockázatokat csökkenteni. Első lépésben a feltörekvő részvénypiaci súlyt csökkentjük (-8 százalék), és helyezzük át a fejlettre a flight to quality elve alapján. Amennyiben a vámháború a várt dinamikát követi, augusztus végén részvényarány-csökkentést is tervezünk mintaportfoliónkban."