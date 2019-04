CIB: várható a megpihenés a tőzsdéken

CIB Alapkezelő:"Egy nem kifejezetten sikeres 2018-as évet követően a világ tőzsdéi a 2008-as válság utáni egyik legjobb évkezdést produkálták. Ezután joggal várható egy május-júniusi megpihenés, korrekció, majd egy július-augusztusi visszarendeződés, korrekció utáni visszaugrás (rebound). A 2008-as válság óta leginkább ezt a szezonalitást mutatták a részvénypiacok, különösen igaz ez a mintázat a feltörekvő régióra. A tőzsdeindexeknek ez nemcsak technikai jellemzője, hanem fundamentálisan is megalapozott. A növekedés-előrejelző indikátorok is erőteljes szezonalitást mutatnak, a negyedik és első negyedév általában erősebb az átlagnál, a második negyedév visszafogottabb (gondoljunk csak a magyar növekedési adatokra). Az S&P 500 index ezzel a január-áprilisi ralival új csúcsára érkezett (2940 pont közelébe). Kis kitekintés: az utolsó ötven évben 29-szeresére emelkedett az S&P 500 index, ez éves 7 százalék körüli megtérülést jelentett, miközben az átlagos éves infláció ugyanebben az időszakban 4 százalék/annum közelében volt. Érdekes abba belegondolni, hogy ezen a ponton inflációs sokkok és tőzsdekrachok ellenére is hozták az amerikai részvények a tankönyvi 3 százalékos reálhozamot.

Jelenleg minden tőkepiaci szereplő azt találgatja, hogy folytatódhat-e ez a rali idén. Az amerikai jelentési szezonban az eddig jelentő cégek ugyan az elemzői várakozásokat felülmúlták, az EPS növekedések éves időtávon ugyanakkor nem tudták hozni az áremelkedés ütemét (kevesebb, mint 5 százalék vs. 10 százalék feletti tőzsdeindex-emelkedés), az értékeltségek lassan, de biztosan egyre feszítettebbé válnak. Fűti ugyanakkor az optimista tőzsdei várakozásokat, hogy a kamatpiac még mindig áraz egy Fed-kamatcsökkentést 2020 elejére. A Fed-kamatcsökkentés mozgatórugója egyfelől az egyelőre visszafogott tényleges inflációs adatok (mag PCE 1,8 százalékon áll) és inflációs várakozások (1,9 százalék). Emellett kamatdifferenciál oldalon is jól áll a Fed például az EKB-hoz képest, amely most vált újra lazító módra (TLTRO III). A kép ugyanakkor rendkívül összetett, a Fed-del kapcsolatos várakozások talán túlzók: az első negyedéves USA-növekedés robosztus lett (3,2 százalék vs. 2,3 százalék várakozás). Ilyen aktivitás mellett a munkanélküliség a következő negyedévben új mélypontra érkezhet, ami tovább fűtheti a már meglódult bérinflációt, és ez új lendületet adhat a többi inflációs adatnak is. Egyetlen dolog tűnik biztosnak, hogy ebben az ingatag helyzetben a Fed a héten kivár, a május 1-jei ülés után nem várunk semmilyen rendkívüli bejelentést.Összességében részvénysúlyt nem változtattunk — bár tudjuk, hogy a következő hónapokban az áremelkedés üteme jóval visszafogottabb lehet, mint az év eddig eltelt időszakában —, a fejlett régión belül pedig egyértelműen az USÁ-t preferáljuk a kedvező növekedési környezet miatt. A kötvénysúlyt már korábban is növeltük a pénzpiac rovására mind hazai, mind nemzetközi szinten. A hazai kötvény felülsúly indoka továbbra is az, hogy az MNB "normalizációt″ rendkívül visszafogottnak látjuk, a nemzetközi kötvénysúly tartása az EKB lazítás és a Fed kiváró módja miatt indokolt."