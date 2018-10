CIB: zavarja még idén a Fed a befektetőket

CIB Alapkezelő:"2009-2015 között, a nagyon alacsony kamatok időszakában, a konstans 25 bázispontos Fed alapkamat idején az amerikai tech cégek óriási befektetési vonzerőt jelentettek. A tőzsdei kis- és nagybefektetők felszállhattak az internetes hirdetések, az e-kereskedelem és a felhőalapú megoldások folyamatosan gyorsuló, napjainkra elképesztő sebességgel száguldó vonatjára. 2009-től mostanáig az Amazon - még a mostani korrekcióval együtt is - éves szinten 40 százalék feletti árfolyamemelkedéssel kápráztatta el a befektetőket, az Alphabet (Google) mindeközben éves átlagban 20 százalékokat menetelt. A Fed alapkamat időközben 2 százalék fölé emelkedett, ezzel egyrészt új versenytársat kaptak maguk mellé a tőzsdei cégek: a kötvénypiacot. Másrészt ilyen hosszú rally után törvényszerűen elindul az a folyamat, hogy a tőzsdei jelentéseket egyre szorosabb figyelemmel kísérik. Az elemzők elsősorban arra kíváncsiak, melyek azok a cégek, amik az enyhén lassuló növekedési környezetben is megállják a helyüket. Az Amazon immár a második egymást követő negyedévben jelentett az elemzői becslés alatti sales számokat. Egy újabb gyengébb negyedéves adat nehezen teszi indokolhatóvá a jelenlegi 100 körüli P/E rátát, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy 2009-ben is már magas tartományban volt az értékeltség (40-es P/E). Hasonló a helyzet az Alphabet-tel. A befektetők nem tolerálják, hogy a harmadik negyedéves eladási számok alatta maradtak a várakozásoknak, és nem ad okot örömre, hogy a fő üzletágak, a keresőoldal és a Youtube 22 százalékos növekedése lassabb az előző negyedévinél. Igaz, az Alphabet esetében nem beszélhetünk túlfeszített értékeltségről, "csak" 20-ról 27-re változott a P/E ráta 2009 óta. Korai még azt állítani, hogy a tech szektor bővülési üteme egyáltalán lassulna, azt pedig senki sem állítja, hogy teljesen megállna a növekedés. Az Amazon óriási összegeket fektet be felhőalapú adatközpontjaiba, a hangalapú számítógépes alkalmazások fejlesztésébe és a globális terjeszkedésbe olyan nagy potenciállal rendelkező régiókban, mint például India. Az Alphabet szintén intenzív befektetési szakaszban van, 49 százalékos az előző évihez képest a capex növekedése, a versenytársakhoz hasonlóan hatalmas adatközpontokat épít, felhőalapú szolgáltatásokba is több milliárd dollárt fektet, illetve saját telefont is fejleszt Pixel néven. Összességében a túlfeszített P/E ráták és a várakozásoktól elmaradó eredmények eladásra sarkalhatják a befektetőket, míg nagy volumenű befektetések, a növekedési ráták emelésre inkább vételre, hogy a két hatásból melyik lesz az erősebb, egyelőre nehéz megítélni.

A befektetők nyugalmát idén várhatóan még egy decemberi Fed kamatemelés is meg fogja zavarni (ennek jelen pillanatban 70 százalék a kamatpiacon beárazott valószínűsége), illetve számos egyéb tényező is okot adhat a portfóliók kockázatának átmeneti csökkentésére. Ezek közül a legjelentősebb az USA-Kína kereskedelmi háború folytatódása. Az amerikai időközi választás is okozhat elsősorban politikai természetű problémákat. Ha a demokraták megszerzik az alsóház irányítását november 6-án, akkor sok új eszközük lesz arra (vizsgálóbizottságok felállítása, meghallgatások), hogy politikailag gyengítsék Trump elnököt. Az olasz költségvetés körül kialakult helyzet is kockázati tényező, és a török válság sem ért még véget.A szóba jöhető kockázati tényezők összességét sem értékeljük közvetlenül veszélyesnek a globális tőkepiacokra, a fundamentumok rendben vannak - a napokban jött ki az USA 3,5 százalékos III. negyedéves növekedési adata -, ezért részvényarány-csökkentést egyelőre nem alkalmazunk. A fejlett részvény felülsúlyozást tartjuk. A nyersanyagárak kis mértékben csökkentek, de a dollár forinttal szembeni árfolyama nőtt az elmúlt hónapban, így összességében érdemes volt nyersanyag indexet tartani. Az olajár további emelkedését támogatja az általánosan jó növekedési környezet, illetve az Iránnal kapcsolatos geopolitikai feszültségek, ezért ezen a pozíción sem változtatunk. "