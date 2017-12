A nap nagy vesztese a Nike volt miután a sportszergyártó ugyan a vártnál jobb negyedéves eredményekről számolt be, viszont az észak-amerikai eladásai elmaradtak a várakozásoktól. A zárásra több mint 2%-ot bukott a papír.

Minimális felfelé araszolás 2017.12.22 20:50

Csak minimális erősödést látunk eddig a kereskedés második felében is, persze még így is sikerülhet a végére pluszba kapaszkodni. A Dow most 0,12%-os gyengülésben van, az S&P-500 0,04 százalékkal áll a csütörtöki záróérték alatt, míg a Nasdaq 0,08 százalékot veszített.