Dániába mehetnek pereskedni a Buda-Cash károsultjai

Az Index tudta meg, hogy hiába született a Buda-Cash és a Saxo Bank ügyében ítélet a Fővárosi Törvényszéken, a fellebbviteli bíróság szerint az elsőfokú bíróság mulasztott, ezért újra kell tárgyalni az ügyet, de most már nem a magyar, hanem a dán jog szerint.Alap megkeresésére a felszámoló elmondta, hogy ilyen esetben a per iratait a leírt és részletes indokolást tartalmazó végzéssel visszaküldi a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság részére és a végzést az elsőfokú bíróság fogja az érintett felek rendelkezésére bocsátani.Korábban az elsőfokú bíróság azt mondta ki, hogy a Saxo Banknak 1,17 milliárd forintot és 2,5 millió eurót kell kifizetnie a felpereseknek, illetve vissza kell adnia azok értékpapírjait. Most viszont a korábbi döntés semmis lett, ráadásul az ügyet a dán jog alapján fogják letárgyalni, ami olyan szempontból indokolt lehet, hogy a Buda-cash és a Saxo Bank közötti szerződések is anno a dán jog alapján születtek.