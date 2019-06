Nyaralni indulsz? Mutatjuk, hol vehetsz a legolcsóbban eurót

Ha meg akarjuk olcsón úszni a pénzváltást, érdemes célbavennünk egy valutaváltót, az MNB mai hivatalos 323,42 forintos euró-árfolyamához képest ugyanis egész korrekt feltételekkel juthatunk hozzá az egységes európai piac pénzneméhez, bizonyos helyeken még a hivatalos árfolyamnál is olcsóbban. 9:57-kor itt válthatunk a legolcsóbban valutát Budapesten (napon belül egyébként többször is változhat az árfolyam).

Azt érdemes még észben tartanunk valutaváltáskor, hogy a fenti árfolyamoktól eltérhetnek a cégcsoporton belüli valutaváltók, valamint, hogy a tranzakciós illeték miatt plusz költségei is lehetnek a váltásnak.Bankoknál is válthatunk valutát, ez azonban általában jóval drágább lehet, mintha egy pénzváltóhoz megyünk:

Érdemes elgondolkozni azon is, hogy valamely fintechcég, például a Revolut vagy a Transferwise kártyáin váltunk pénzt. Ezeknél a cégeknél középárfolyamon váltanak és a kezelési költség is minimális, már ha van (a Revolutnál nincs). Persze ebben az esetben figyelnünk kell arra is, hogy nem mindenhol lehet külföldön kártyával fizetni.

A két fintechcégről részletes összehasonlítást is készítettünk a héten: