Diófa: 2019: lassuló növekedés és törékeny hangulat. Tovább fékeződik vagy újra gázt kap a világgazdaság?

Diófa Alapkezelő:"November elején a G20-as találkozó alkalmával megtartott amerikai-kínai egyeztetésen tűzszünetet kötöttek a felek. A megállapodás, amely szerint a január elejétől esedékes importvám emeléseket 90 nappal elhalasztják átmenetileg meghozta a befektetők jókedvét. A kezdeti optimizmus viszont hamar elillant, a piaci szereplők hiányolták a konkrétumokat. Újból megugrott a volatilitás, az amerikai részvénypiacok az októberi mélypontok közelébe estek vissza, és az európai tőzsdéken is folytatódott a csökkenés.

Néhány vártnál gyengébb makrogazdasági adat is rontotta az amúgy is negatív befektetői hangulatot. Kínával és az európai gazdasággal kapcsolatban is a konjunktúra gyengülését jelző mutatók érkeztek. Ebben a borúsabb piaci hangulatban került sor az Európai Központi Bank idei utolsó kamatdöntő ülésére, ahol Mario Draghi is beszélt az erősödő kockázatokról. Az EKB monetáris politikája közben mérföldkőhöz érkezett: január elsejétől leállítják a közel 4 éve tartó kötvényvásárlási programot (a lejáratokat továbbra is megújítják), viszont a kamatpolitikában továbbra sem várható változás.Izgalmasabbnak ígérkezik az amerikai jegybank december 19-i kamatmeghatározó ülése. A FED több lépéssel az EKB előtt jár a szigorításban, de a gyengülő gazdasági mutatók megállásra késztethetik. Az amerikai munkaerőpiac továbbra is feszített, viszont a gazdasági ciklus már a kései érettség jeleit mutatja. Piaci várakozások szerint a decemberi emelést követően a FED módosíthatja a 2019-es kamatpályát, csökkentheti a jövő évi kamatemelések számát. Az ezzel kapcsolatos várakozások beárazódása már megmutatkozott a kötvénypiacokon is. Az USA hozamgörbe inverzzé vált, a 10 éves amerikai állampapír hozama 40 bázisponttal csökkent az októberi szintekhez képest. A német bund hozama is 20 bázisponttal esett, sőt a fejlődő piacokra is a hozamcsökkenés volt a jellemző.A globális gazdasági kilátások továbbra is inkább pozitívak, viszont a kockázatok akkumulálódása miatt sérülékenyebb a helyzet, mint akár néhány évvel ezelőtt a korlátlan jegybanki pénzbőség idején. Hogy csak néhány fontosabb eseményt említsünk, amivel a világgazdaságnak szembe kell néznie: az amerikai-kínai kereskedelmi vita alakulása, az európai politikai folyamatok, a Brexit kimenetele és a FED kamatpálya alakulása.A magyar gazdaság - hasonlóan a régió többi országához - egyelőre erős növekedési számokat produkál. A gyengülő globális konjunktúra viszont várhatóan itthon is éreztetheti majd hatását. Ebből adódóan viszont fennmaradhat a laza monetáris politika.Kiegyensúlyozott portfóliónkban nem változtatunk az eszközallokáción. Az alternatív befektetések súlya - tekintettel az alacsony hozamkörnyezetre - továbbra is jelentős marad."