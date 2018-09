Diófa: A folytatás minden más változatlansága mellett

Diófa Alapkezelő:"Szeptemberben a nagy központi bankokra figyeltek a piacok, ugyanis az EKB és a FED is kamatdöntő ülést és azok végén sajtótájékoztatót is tartott. A kettő közül az EKB bizonyult kevésbé eseménydúsnak, minden a korábbi ülés forgatókönyve szerint alakult, a közlemény sem változott semmit, így a következtetések is ugyanazok voltak: az infláció a korábban vártakhoz hasonlóan alakul, fenntartják a laza monetáris környezetet és leépítik a havi eszközvásárlási programot az év végéig. A kifutó papírokat a leépítés után is újra befektetik. Mario Draghi kiemelte, hogy ez nem azt jelenti, hogy ne lenne többé támogató a jegybank. A FED ülésének eredménye a várakozásoknak megfelelően 25 bázispontos kamatemelés lett. A legutóbbi GDP-adat 4,2%-os növekedést mutatott, az infláció a jegybanki céltartomány felett, a bérek és azok növekedési üteme emelkedő pályán, a munkanélküliség pedig alacsonyan (több évtizedes mélyponton) tartózkodik. Ezeknek megfelelően minden tényező adott volt a monetáris szigorítás folytatásához, amit a jegybankárok kamat-várakozásait mutató "dot plot" is hűen tükröz, mely alapján idén még sor kerülhet egy 25 bázispontos kamatemelésre. Donald Trump ezek szerint hiába helyezte politikai nyomás alá Jerome Powellt és üzente, hogy továbbra is alacsony szinten kéne tartani a kamatokat. Powell a kérdésekre válaszolva azt is elmondta, hogy elhúzódó és mély piaci korrekciók esetén a központi bank beavatkozik, illetve attól, hogy kikerült a "támogató monetáris politika" kifejezés a közleményből, még nem váltottak sokkal szigorúbb nézőpontra. Donald Trumpnál maradva, folytatódik a kereskedelmi háború Kína és az USA között, de egyre kisebb mértékben viseli ez meg a piacokat. Az EKB és a FED egyelőre aggodalom nélkül figyeli az eseményeket, de további erőteljesebb csatározás akár komolyabb kockázatokat is jelenthet.Lassan elkezdődik az utolsó negyedév a tőzsdéken, ezért készítettünk pár házi vizsgálatot, korábban már dokumentált jelenségekről. Ez magába foglalja az úgynevezett "mikulás rallyt" is, de betekintést enged egyes tőzsdeindexek a múltbeli, szezonális teljesítményébe. Ennek fényében kiszámítottuk a naptári hónapokra eső hozamokat az S&P 500, a DAX, a fejlődő piaci MXEF és BUX indexeknek. A számok alapján elmondható, hogy átlagosan az utolsó negyedévben pozitív teljesítményt produkálnak a vizsgált indexek: az SPX +3,66%, a DAX +6,46%, az MXEF +1,99% a BUX +1,76%-kal. Ez a december hónapra is igaz: SPX +0,97%, DAX +1,38%, MXEF +1,56% a BUX pedig +1,60%-os hozammal. Összefoglalva, ha hiszünk a statisztikáknak és úgy gondoljuk, hogy a piacok idén is átlagosan fognak mozogni, akkor pozitívan tekinthetünk az utolsó negyedévre.

A hazai kötvény- és pénzpiaci eszközök gyengülésnek indultak szeptember elején, melyet pozitív korrekció követett a hónap második felében. Összességében ez a hosszabb lejáratú állampapírok esetében 10-15 bázispontos hozamemelkedést eredményezett, míg a forint árfolyama némi erősödést mutat augusztus végéhez képest. Kitüntetett figyelemmel várták a befektetők az MNB kamatdöntő eseményét, mely a monetáris eszköztár átalakítását hozta magával a kamatok változatlansága mellett: megszűnik a 3 hónapos betéti eszköz és hangsúlyosabb szerepet kap a forintlikviditást nyújtó swapállomány mennyisége és a kamatfolyosó alakítása. Az IRS-eszköz és a jelzáloglevél-vásárlási program kivezetésre kerül, melynek helyét a kkv-hitelezést célzó NHP Fix program veszi át.Kiegyensúlyozott portfóliónkban nem változtatunk az eszközallokáción. Az alacsony súlyon tartott kötvénypiaci befektetésektől továbbra sem várunk kiemelkedő teljesítményt, míg a részvények, abszolút hozamú stratégiák és ingatlanpiaci befektetések aránya jelentős marad."