Diófa: a jegybankok fújják a passzátszelet - szakadtak a kötvényhozamok, jól teljesítenek a részvénypiacok

Diófa Alapkezelő:"Márciusban az év első két hónapjához hasonló optimista hangulatban telt a részvénypiaci kereskedés. A bikák tulajdonképpen már az év elején elszabadultak, és a részvénypiacra visszamerészkedő befektetőkkel feledtették a decemberi flash-crash keserűségét.

A pozitív hangulat kitartott a negyedév végéig. Nem csak a részvénypiacokon, de a kötvénypiacokon sem merték megmutatni magukat a medvék. Sőt, a nagy jegybankok biztosította optimista hangulat igazi "hozamesőt" eredményezett a negyedév végére.Az amerikai jegybank, a FED - megértve az idők szavát - jelentős módosítást hajtott végre a jövő évi tervezett kamatpályán. Jerome Powell jegybankelnök a gyengébb konjunktúrára hivatkozva jelezte, hogy az idei évre tervezett két kamatemelés várhatóan elmarad. A lazább monetáris politika, az alacsonyabb kamatlábak továbbra is biztosítják az olcsó finanszírozást a gazdaság számára, és erősíthetik a globális hozamvadászatot, ami újfent a részvénypiacok irányába terelheti a befektetőket.Az eurózónában sem változott a jegybanki politika. Az EKB legalább 2019 végéig a jelenlegi szinten tartja a jegybanki kamatokat. Véleményünk szerint azonban robusztus növekedés hiányában akár évekig is tarthatják a laza monetáris kondíciókat, tovább támogatva ezzel az eurózónás tagállamok államadósságának olcsó finanszírozhatóságágt. Mario Draghi jegybankelnök galamb nyilatkozata mélybe lökte az európai állampapírhozamokat. A német hozamgörbe eddig egyetlen pozitív szegmense, a 10 éves lejárat is mínusz 7 bázispontig szakadt a jegybankelnök nyilatkozatát követően.Az Eurózóna gazdasági adatai továbbra is a konjunktúra megtorpanásáról tanúskodnak, bár kérdés, hogy recessziót vagy csak lassulást jeleznek a konjunktúrajelentések. Elképzelhető, hogy csupán egy kilapuló stagnálás időszakát éli meg a valutaunió, de egy egy-két negyedévre elhúzódó recessziónak is van realitása. Egyelőre minden megjelenő adat arról árulkodik, hogy a rendkívül kedvező monetáris környezet ellenére sem tud elrugaszkodni az Eurózóna gazdasága a jelenlegi állapotából.Az elmúlt 3 hónapban - szemben a nagy jegybankok kommunikációjával - az MNB intenzívebb kamatemelést vetített előre. A márciusi jegybanki ülés nyilatkozata viszont már visszafogottabb volt, mérsékeltebb marad a jegybank. A kilátások latolgatását tekintve, ha a rövid kamatokat emeli is az MNB a meghatározó jegybankok monetáris politikájától várhatóan nem fog elszakadni a hazai monetáris politika sem. A jegybanki politika számára esetleg a cseh kamatpálya szolgálhat követendő példaként.A részvénypiaci kilátásokat illetően egyelőre úgy tűnik, hogy a fejlődő piacok továbbra is jól tartják magukat. A piaci hangulat tekintetében a bíztatóan alakuló Kína-USA kereskedelmi egyeztetés és a lehetséges megállapodás, - ami a beígért határidőig elmaradt - egyelőre másodlagos jelentőségűnek tűnik, és elsősorban a jegybanki kamatpolitikák alakulása a meghatározó.A Brexit első napján - április 12 - úgy gondoljuk, hogy egy újabb teleregény újabb évadja veheti kezdetét. A történet valószínűleg hónapról-hónapra újabb fordulatot vehet, szakmai rágógumit kínálva a piaci szereplők számára. Portfóliókezelőként nem bátorkodunk belemenni a már-már Monty Python-os magasságokba emelkedő angol történet végkimenetének latolgatásába, inkább megvárjuk az EU-Brit döntés végét. Egy hard-Brexit természetesen megrengethetné a tőkepiacokat.Portfóliónkban tartjuk az alternatív opportunista befektetéseket, a hazai ingatlanpiaci kitettséget és az abszolút hozamú filozófiában kezelt alapokat. Az év elején felvett magasabb részvénykitettségen egyelőre nem változtatunk, ezen belül a fejlődő részvénypiacokat favorizáljuk."