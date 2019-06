Diófa: Akcióban a jegybankok: jöhet a monetáris lazítás!

Diófa Alapkezelő:"A júniusi hónap bearanyozta a befektetői hangulatot. A nagy jegybankok szinte egymásra licitálva igyekeztek megnyugtatni a piacokat, hogy a világgazdaság gyengélkedése miatt újra lazíthatnak az amúgy nem túl szigorú monetáris politikán. A befektetők kitörő lelkesedéssel fogadták a pénzcsapok újbóli megnyitásának lehetőségét.

A piaci szereplők hónapok óta sugallták a FED számára, hogy a gazdaság állapota miatt szükségesnek érzik és szívesen fogadnák, ha a jegybank újból a lazítás útjára lépne, másrészt az amerikai elnök is nyomás alatt tartotta a jegybankelnököt a szerinte túl szigorú monetáris politika miatt. A június 19-i ülésen a FED ugyan nem csökkentett, de Jerome Powell bejelentette, hogy elkezdődhet az újabb kamatcsökkentő ciklus.Az EKB elnöke - nem véletlenül éppen a FED kamatdöntést megelőző napon - üzent a piaci szereplőknek, hogy elképzelhetőnek tartja az eszközvásárlási program újraindítását. Az EKB elnökeként megbízatásának utolsó hónapjait töltő Mario Draghi jegybankelnök a lazítás egy újabb körével tehetné feledhetetlenné monetáris politikai lábnyomát, és a történelmi mélyponton lévő alacsony kamatszinttel leendő utódja előtt is magasra emelné a mércét.A jegybanki nyilatkozatokat követően felrobbantak a kötvénypiacok. A 10 éves német állampapír hozama -0,30%-ig csökkent, de a hasonló lejáratú francia állampapírok hozama is negatív tartományba esett. A magyar állampapírhozamok is jelentősen csökkentek, a kockázatosabb kötvénypiaci szegmensek (high yield) is raliztak. A részvénypiacok is nagy lendülettel emelkedtek, az S&P500 pár nap alatt új történelmi csúcsra ment, míg a DAX is elérte májusi lokális csúcsát. A csökkenő kamatvárakozások a nemesfémek iránti keresletet is meghozták.Hogy a jelenlegi csúcsok közeléből milyen irányt vesznek a részvénypiaci indexek, az a soron következő világgazdasági eseményektől - G20 csúcs, amerikai-kínai találkozó, az iráni konfliktushelyzet alakulása - függhet. A befektetői hangulat és a piaci árfolyamok törékenyek maradhatnak. A kései növekedési szakaszába ért világgazdasági konjunktúra kilátásait tovább ronthatják a protekcionista gazdaságpolitikai törekvések, az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus okozta bizonytalanság. A törékenyebb gazdasági környezetben a jegybankok - a 2011-2016 időszakhoz hasonlóan - a pénznyomtatás és a kamatvágás lehetőségének lebegtetésével próbálhatják "menedzselni" a befektetői hangulatot, és lendületet adni a növekedésnek. A fejlődő piacok esetében egy kínai stimulus adhatna erőt a tőzsdeindexeknek.A júliusban induló amerikai gyorsjelentési időszakban képet kaphatunk a vállalati szektor jövedelmezőségének alakulásáról, amiben különös figyelmet kaphat a Huawei amerikai piacról történő kiszorítása kapcsán az értékesítési láncban érintett amerikai chip-gyártók profitabilitásának alakulása.Portfóliónkban egyelőre nem változtatunk a korábban csökkentett részvénysúlyokon. A fejlett piacok esetében az USA részvényeket preferáljuk. Az alacsonyabb kamatvárakozások miatt tartjuk az előző hónapban jó időzítéssel felvett nemesfém (arany) kitettséget. A továbbra is jól teljesítő hazai ingatlanpiaci befektetések mellett tartjuk az abszolút hozamú alapokat is."