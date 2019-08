Diófa: egymásnak feszült az USA és Kína

"Augusztusban újra negatív fordulatot vett az amerikai-kínai kereskedelmi háború: az újabb amerikai fenyegetésekre válaszul Kína extra vámokat jelentett be több amerikai árucikkre, köztük az USA-ból származó mezőgazdasági termékekre. A kínai intézkedések az amerikai autógyártókat is érintették, újból hatályba léptetik ugyanis az USA-ból származó autóimportra és alkatrészekre vonatkozó 25 illetve 5 százalékos pótvámokat. Az amerikai elnök sem késlekedett a válaszlépésekkel. Az október 1-től esedékes 250 milliárd dollár értékű kínai termék vámját 25%-ról 30%-ra, és a szeptember 1-től esedékes 300 milliárd dollár értékű termék vámját 15%-ra emelte. Sőt, a Donald Trump elnök távozásra szólította fel, mitöbb kitiltaná a Kínában tevékenykedő amerikai vállaltokat. A vitában a hónap végi G7 csúcstalálkozó sem hozott fordulatot.

A felek közti konfliktus kiéleződése tovább erősítette a növekedési félelmeket, ami jelentős kötvénypiaci árfolyamemelkedést eredményezett. A hozamok esését a jegybankok monetáris politikájával kapcsolatos lazítási várakozások is támogatják (a 10 éves amerikai állampapír hozama +1,45%-ra, a németé -0,70%-ig csökkent). A sokak által recessziós indikátornak tekintett amerikai 2-10 éves állampapír hozamkülönbözet (spread) mínuszba fordult. Közben a FED elnöke igyekezett hűteni a kamatcsökkentésekkel kapcsolatos túlzó várakozásokat. Az EKB szeptemberi ülésén Mario Draghi - még mielőtt átadná a stafétabotot Christine Lagarde korábbi IMF vezérnek - monetáris lazító intézkedések újabb körének elindításával búcsúzhat. A hozamcsökkenés az európai piacokon is általános volt, a trendet még az olasz kormányválságnak sem "sikerült" megtörnie. A jelenlegi alacsony kamat- és hozamkörnyezet tartósan alacsony maradhat.A részvénypiacok korábban már beárazták a monetáris politikai lazítással kapcsolatos pozitív várakozásokat, így ismét a makrogazdasági folyamatok, illetve a kereskedelmi csatározás és lehetséges gazdasági hatásainak mérlegelése került fókuszba. A tarifaháború láthatóan egyre több szektornak okozhat nehézségeket (IT, autógyártás, mezőgazdaság), de ezen túlmenően a kiszámíthatatlanság mutatkozik a legnagyobb veszélyforrásnak. A júliusi történelmi csúcsok óta kialakult korrekció akár jó beszállásnak ígérkezhetne, viszont az állandósuló globális kockázatok távol tarthatják a befektetőket a részvényektől. A Brexit sztori is okozhat még meglepetéseket a következő hónapokban, bár ennek latolgatásával továbbra is célszerű kivárni.A világgazdaság is egyre halkabban dübörög, a kínai növekedési dinamika visszaeső trendben van, és a német gazdasági mutatók is tovább romlanak. Általános jelenség, hogy a feldolgozóipari kilátások most már hónapok óta gyengülnek, ami óvatosságra inthet. A magas volatilitás miatt a hosszabb távú stratégiai pozíciók helyett inkább taktikai pozíciók vállalása lehet indokolt. A jelenlegi bizonytalan környezetben a befektetők könnyen egy az argentin vagy török devizaösszeomláshoz hasonló aknára léphetnek, de akár a kínai jüan leértékelését is említhetnénk.A hazai piacon a nemzetközi trendek hatása érvényesül. A MNB laza monetáris politikáját - az inflációs folyamatok alakulásán túl - a fejlett piaci jegybanki politikák várható alakulása is támogatja. Bár a kamatlábak változatlanok, a jegybank egyéb monetáris intézkedésekkel támogatja a forintlikviditást (deviza-swap, kötvényprogram).Kiegyensúlyozott portfóliónkban egyelőre nem változtatunk a kötvény-részvény eszközallokáción, a részvények esetében az amerikai részvényeket preferáljuk, az európai és a fejlődő piaci részvénysúlyunkat már korábban csökkentettük. Továbbra is jelentős súllyal tartunk alternatív befektetéseket - hazai ingatlanpiaci eszközöket és abszolút hozamú befektetéseket."