Diófa: jegybankok és elnökök mozgatják a piacokat

Diófa Alapkezelő:"Augusztusban tovább folytatódott a kereskedelem-politikai csatározás. A viszonyok nemcsak USA és Kína között élesek, hanem az Európai Unióval is új megállapodások elérésére törekszik Donald Trump. A felek különböző nyilatkozatai és a kiszivárgó fejlemények mozgatták nagy részben a különböző tőzsdeindexeket: míg a kínai és nyugat-európai részvényindexek nyomás alá kerültek a hónap során, addig az amerikai S&P500 index szinte töretlenül menetelt fölfelé. Annak ellenére tette ezt, hogy Trump elnök "belpolitikai kereszttűzbe" került, illetve a FED határozottan kommunikálja a következő kamatemeléseket. A fejlődő piacok közül (Argentína mellett) továbbra is Törökország a főszereplő: a túlhevülő gazdaság, a magas infláció (amely egyes elemzések szerint szeptemberre elérheti a 18,5%-ot is), az egyes gazdaságpolitikai lépések és különösen Erdogan elnök nyilatkozatai okozták a török líra drasztikus gyengülését. Ne feledkezzünk meg egy harmadik elnökről sem, Elon Muskról: a Tesla árfolyama őrült mozgásokat írt le annak eredményeképpen, ahogyan Musk a cég lehetséges kivásárlásáról kommunikált a Twitteren.

Ahogyan a korábbiakban is, a hazai pénz- és kötvénypiacok a globális trendek és a tágabb régiós események hatásaival mozogtak: a július végi forinterősödést és állampapír-piaci hozamcsökkenést főként a török események hatására gyengülő hullám és 30-40 bázispontos hozamemelkedés követte a hónap közepéig, ahonnan ismételt pozitív korrekció következett. A hazai gazdasági fundamentumok továbbra is stabilak, a költségvetési, inflációs és növekedési előrejelzések nem változtak érdemben a következő 6-12 hónap vonatkozásában.Kiegyensúlyozott portfóliónkban nem változtatunk az eszközallokáción. Az alacsony súlyon tartott kötvénypiaci befektetésektől továbbra sem várunk kiemelkedő teljesítményt, míg a részvények, abszolút hozamú stratégiák és ingatlanpiaci befektetések aránya jelentős marad."