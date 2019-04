Diófa: meddig tarthat a részvénypiaci emelkedés?

Diófa Alapkezelő:"Április végével a várakozásokat messze meghaladó GDP növekedési jelentés feltette a pontot az amerikai részvénypiaci indexek új történelmi csúcsára. A felülvizsgált első negyedéves adat szerint az USA gazdasága - az előzetes 2,3% helyett - évesítve 3,2%-kal bővült. Az első olvasatra igen pozitív képet árnyalja, hogy a növekedést a külkereskedelem és a készletfelhalmozás fűtötte, miközben a lakossági fogyasztás dinamikája lassult, és a vállalati beruházások növekedése is mérséklődött.

Az idei év pozitív fordulatot hozott a globális gazdaságpolitikai kilátásokban is. A körvonalazódó amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás, a nagy jegybankok laza monetáris politikájának fenntartása, de akár a britek Európai Unióból való kilépésének elhalasztása egy sor olyan esemény volt, amelyek erősítették a befektetői bizalmat, és muníciót biztosítottak a tőzsdei árfolyamemelkedéshez.A világgazdasági kilátások differenciáltan ugyan, de a tavalyi várakozásokhoz képest javulásnak indultak. Az USA-ban a növekedési számok okoztak pozitív meglepetés, Kínában a költségvetési stimulusok segítettek tompítani a gazdaság lassulása miatti aggodalmakat, és a várakozások szerint az Eurózóna is tartani tudja az idei 1%-ot meghaladó GDP növekedését.Jó hír a befektetőknek, hogy a tőkepiacok szempontjából kulcsfontosságú monetáris politika továbbra is támogató maradhat. A tavalyi négy kamatemelést követően az idén várhatóan nem emel az amerikai jegybank, sőt egyes piaci várakozások szerint indokolt esetben még lazíthat is a jelenlegi kondíciókon. A FED tehát a részvénypiacon, míg Donald Trump amerikai elnök továbbra is a FED-en (és a részvénypiacon) tartja vigyázó tekintetét. Európában az EKB őrködik a tőkepiacok értékeltsége felett. Az amerikaihoz képest gyengébb gazdasági konjunktúra, de az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos bizonytalanság miatt sem várható, hogy mandátuma alatt bármilyen szigorító lépést tenne Mario Draghi jegybankelnök. Az alacsony globális kamatkörnyezet - az elmúlt évekhez hasonlóan - támasztja a hozamvadászatot, egy-egy részvénypiaci korrekciót követően könnyedén visszacsábíthatja a befektetőket a kockázatos eszközök, és ezen belül a részvénypiacokra.Az előttünk álló hónapokban valószínűleg egyre élesebben fogalmazódik meg a kérdés, hogy a részvénypiacoknak sikerül-e újabb csúcsokat meghódítani. Az áprilisi pozitív hangulat még támaszt adhat a jelenlegi tőzsdei szintek megtartásához, viszont az újabb magasságok meghódítására tett próbálkozássokkal egyre inkább elfogyhat a levegő a befektetők körül.Az idei kétszámjegyű tőzsdei emelkedéseket követően a kockázatos eszközök év elején megemelt kitettségén profitot realizálunk. Óvatosabb stratégiára váltunk, kivárásra rendezkedünk be, hogy a gazdasági adatok megerősítsék és visszaigazolják a részvénypiaci emelkedés létjogosultságát. Az alternatív befektetési formák továbbra is nagy súlyt kapnak portfóliónkban (abszolút hozamú alapok, hazai ingatlan alapok)."