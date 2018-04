Diófa: sell in May, vagy mégsem?

Diófa Alapkezelő:"A februári-márciusi részvénypiaci lejtmenetet áprilisban enyhe emelkedés követte az európai részvénypiacok felülteljesítésével, mellyel sikerült ledolgozni az idei év lemaradását és abszolút értelemben is közelíteni a pozitív idei teljesítmény felé. Sőt, az európai index (EuroStoxx50) át is lépte a 0%-os idei teljesítményt, míg a német részvények továbbra is alulteljesítést mutatnak. A volatilitás még mindig magas, bár némileg enyhült a megelőző időszakhoz képest. Az utóbbi hetek leginkább az USA és Kína között zajló kereskedelempolitikát érintő hírekről szóltak, a befektetők a globális növekedésre gyakorolt negatív hatásoktól tartottak. Általánosan megfigyelhető volt a vezető fejlett piaci (német, amerikai) hozamok emelkedése, az amerikai 10 éves állampapír hozama 2013 óta először került a 3%-os szint fölé. Az EURUSD árfolyama oldalazó mozgást mutatott be az 1,22-1,24-es szintek környékén, az árfolyamot nem befolyásolták érdemben a jegybanki kommentárok, egészen a legfrissebb EKB döntésig és az azt követő nyilatkozatokig. Mario Draghi az euróövezeti gazdaságok átmeneti lassulását, a 2%-os célt el nem érő inflációt emelte ki, és óvatossággal tekint az európai monetáris politika jövőjére. Mindezek eredője a mostani kondíciók (0%-os kamat, eszközvásárlási program) fenntartásának irányába mutat, legalábbis a monetáris politika szigorítása irányába tett lépések elodázását vetíti előre. A piacok első reakciója szinte tankkönyvbe illő: részvénypiaci emelkedés, európai hozamcsökkenés és gyengülő euró árfolyam az 1,20-as szint felé.

A hazai állampapír hozamok alakulására ható tényezőkben nem történt markáns változás: a kötvényhozamok alacsony szintjét támogatja az MNB monetáris politikája és az alkalmazott nemkonvencionális eszközök (jelképes méretű 3 hónapos betétállomány, devizaswap és IRS tenderek). A rövid oldal és a bankközi kamatok továbbra is alig 0% fölött tartózkodnak, a hosszabb lejáratok a "core"piacokkal (USA, Európa) mozognak együtt. Erre erősít az MNB kommentárja is, mely a laza monetáris politika fenntartását hangsúlyozza, és - sok más tényező mellett - figyelemmel kíséri az euróövezeti és régiós hozamokhoz képesti felárat a hosszú állampapír hozamok esetében. A hazai gazdasági fundamentumok továbbra is stabilak, a költségvetési, inflációs és növekedési előrejelzések nem változtak a következő 6-12 hónap vonatkozásában. A rövidebb szegmensekben (1-2 éves lejáratok) relatíve kevés értéket látunk.Kiegyensúlyozott portfóliónkban nem változtatunk az eszközallokáción. Az alternatív befektetések súlya - tekintettel az alacsony hozamkörnyezetre -továbbra is jelentős marad.