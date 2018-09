Az általános hangulatromlással párhuzamosan a Tesla papírjai is megint lejtőre kerültek, most 7%-os zuhanást mutat a cég árfolyama csütörtökhöz képest.

Mély gödörből jön vissza Amerika és a Tesla 2018.09.07 18:05

A pénteki kereskedés félidejéhez közeledve a Dow Jones index 26 ezer pont közelében járt, ami már csak 0,1 százalékkal volt alacsonyabb a csütörtöki záróértéknél. Pedig a nyitást követően ennél sokkal rosszabb is volt a hangulat, 25 900 pont alatt is járt a mutató, ahonnan már több mint 100 pontot tudott javítani. Ezzel párhuzamosan az S&P-500 index már néhány pontos pluszba kapaszkodott, a Nasdaq pedig 0,2 százalékos pluszban van.

A Dow-komponensek közül a Travelers és a Procter & Gamble buktak több mint egy százalékot, ugyanakkor az ExxonMobil 1,6%-os erősödése ezt részben kompenzálja, és a nap előrehaladtával érezhetően egyre több részvény zöldül ki.

Ugyan nem Dow-tag, de általában komoly figyelem övezi a Teslát, mely a nap elején majdnem 10%-os zuhanásban is volt annak hatására, hogy hirtelen két felsővezetője is felmondott. Az autógyártó is fokozatosan javított, már az esés majdnem felét ledolgozta, de persze így is 5,2%-kal áll a csütörtöki árfolyama alatt.