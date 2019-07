Fontos helyről jött a figyelmeztetés, vége lehet az olajár ralinak?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Pesszimistább lett a JP Morgan

A JP Morgan friss elemzése szerint az olajpiac fundamentumai nem festenek túl fényesen. Mind az iparági, mind a befektetői oldal borúsan látja a jövőképet, egyedül a légitársaságok konzervatívabbak, és nem várnak jelentős olajáresést.A második negyedévben a valódi kereslet jóval alacsonyabb volt, mint a korábbi várakozások. Hiába a folyamatos kínálati oldalt érintő fenyegetéseknek, konfliktusoknak, az árfolyam ennek ellenére lejtőre került. Ráadásul az elmúlt napokban Mike Pompeo kijelentette, hogy az Egyesült Államok nyitott arra, hogy csökkentse az Iránnal szembeni feszültségeket.Mindezek következtében a JP Morgan a 2019 év végére vonatkozó Brent célárfolyamát a hordónkénti 65 dollárról 59 dollárra mérsékelte. A 2020 végére vonatkozó becslését pedig a korábbi 59 dollárról 52-re módosította. Az alábbi ábrán az látszik hogy, a bank egy sávban határozta meg a várt olajáralakulást, azonban a fő üzenet az, hogy a piaci jegyzések jelenleg egy optmimista forgatókönyvet áraznak az elemzőház véleménye szerint.

Forrás: JP Morgan

Kereslet

Kínálat

Összefoglalás

Jelenleg továbbra sincs lezárva az Egyesült Államok és Kína között feszülő kereskedelmi háború, illetve a globális üzleti aktivitást mérő szentiment mutatók és a tőkeberuházási aktivitás is visszafogott szinteken helyezkednek el. A JP Morgan becslése szerint a 2018-as 3,2%-ról 2,7%-ra lassulhat a világ GDP növekedése 2019-20-as években, annak ellenére, hogy mind a fejlett és fejlődő országok jegybankjaitól erősödő monetáris stimulusokra számít az elkövetkezendőkben.A kínálati oldalon az Egyesült Államok folyamatosan növeli kitermelését, a második negyedévben valószínűen tovább növekedhetett a kihozatal a kutak számának alakulásából következően. Míg az OPEC+ (a 14 OPEC tag kiegészülve még 10 országgal, közülük a legjelentősebb Oroszország, Mexikó és Kazahsztán) termeléscsökkentési tervének 9 hónapos meghosszabbítása mindenképp támasztólag hatott az olaj árfolyamára, valószínűleg elégtelen lépés lesz a gazdasági lassulás keresletromboló hatásának kompenzálására.Mindezek következtében a bankház 700 ezer hordó napi átlagos többletet prognosztizál 2020-ra. Az IMO 2020-as szabályozási változás (a tankerek csak alacsonyabb kéntartalmú üzemanyaggal működhetnek) valamelyest támasztólag hathat az olaj árfolyamára, de ez a hatás is függ a globális konjunktúrától, amely jelenleg nem tűnik túl fényesnek. Az OECD országok kőolajtartaléka májusban 22,8 millió hordóval növekedett, amely az elmúlt 5 év átlagánál 6,7 millió hordóval magasabb szint.Az olaj visszaszámított volatilitása növekedhet, mely jelenleg a 10 éves historikus átlag körül mozog. Aktuálisan nem épültek ki még jelentős short pozíciók a olajpiacon, melyben valószínűleg a jegybankok laza monetáris politikája is szerepet játszik, mely kitolja az emelkedő ciklus végét.

Forrás: JP Morgan

A JP Morgan jelenlegi elemzése megerősíti a korábban írt pesszimista véleményünket az olajpiacról.

Forrás: JP Morgan