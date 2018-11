Equilor: a mikulás rali várat még magára

Equilor Alapkezelő:"Az októberi esést követően november elején egy felpattanás volt tapasztalható a piacokon, ám ez az amerikai időközi választásokig tartott csupán. A legvalószínűbb forgatókönyv következett be, mely alapján a republikánusoké lett a Szenátus és a Demokraták nyerték meg a Képviselőházat. A legjobb kimenet a piacnak, az lett volna, ha mindkettő republikánus lesz, ekkor a Trump által beígért további adókedvezmények bevezetése, illetve az infrastruktúra fejlesztések véghezvitele lett volna várható. Természetesen Kínára is visszakerült volna ekkor a nyomás egyből. Vélhetően a tárgyalások egy visszafogottabb ütembe kapcsolhatnak, ezt az elmúlt pár hétben a kereskedelmet korlátozó szankciók bejelentéseinek ritkulása is jelezheti. A november utolsó napján kezdődő G20-as találkozót kiemelt figyelem fogja övezni, ugyanis ennek keretei között fog ismét találkozni a két vezető egymással.

Az olasz kormány ellen november 21-én túlzottdeficit-eljárást kezdeményezett az előző ajánlónkban is említett költségvetési tervezet miatt az Európai Bizottság. Ez szintén nem kedvez az nemzetközi befektetői hangulatnak; továbbá a Brexit tárgyalások lassan már megszokottá vált egymást követő pozitív és negatív hírei sem maradtak el.Összességében sok a bizonytalanság, amit a piacok nem szeretnek. A kínai adatok is felemásak lettek, a harmadik negyedéves GDP növekedés 6,5 százalékra mérséklődött, az export ellenben várakozásokat felülmúlva bővült, mely előre jelezhet egy erős szezont a kiskereskedelemben. Ennek a szektornak a bevétele erősen koncentrálódik az év végére, mely a "Black Friday"-al indította a vásárlási hullámot. Várakozások szerint az idei számok ismét csúcsot döntöttek, ami katalizátorként hathat egy év végi emelkedésre.Az amerikai hozamok a hó eleji szinteken tartózkodtak november második felében. A piac jelenleg valamivel több, mint 70 százalékos valószínűséggel számít arra, hogy a Fed emelni fog a december 19-i ülésén a korábbiakhoz hasonló 25 bázispont mértékkel. A hozamemelkedési tendenciák változatlanok, ennek ellenére az európai kötvényhozamok valamelyest csökkentek, köztük a magyar is novemberben. Ezt az alkalmat kihasználjuk a nemzetközi kötvényállomány csökkentésére.Az olajár tovább folytatta októberi lejtmenetét és mintegy 30 százalékkal került lentebb a jegyzése az októberi éves csúcshoz képest. Fejlett piaci részvény kitettségünkön enyhén növelünk bízva egy pozitív korrekcióban az évzárásra. Az energiaszektor felülsúlyozásának csökkentése jó döntésnek bizonyult, a technológia ugyan szintén nem teljesített jól, de itt továbbra is megtartjuk a felülsúlyozást a fogyasztói szektorhoz hasonlóan.A hónapban publikált hazai harmadik negyedéves GDP adat 4,8 százalékos bővülésről adott számot. A forint a régiós devizákkal együtt tudott erősödni novemberben, egyedül a cseh korona volt relatíve gyenge. A novemberi hazai részvénykitettség növelést beigazolták az összességében pozitív blue chip gyorsjelentések. A MOL és az OTP kedvezőt jelentett, míg a Telekomnak csak bevétel soron sikerült vernie a konszenzust, az eredmények a vártnál enyhén gyengébben alakultak. A Richter eredményei rendre elmaradtak a tavalyi bázisértékektől is. A rubel értékvesztése, az Esmya és a romániai nagyker kiesése is rontotta a bevételt, míg a Vraylar ismételten remekelt. A hazai és régiós részvény arányokat változatlanul hagyjuk.A portfólióban az alternatív befektetési formák közül az ingatlan és a Hedge fund/abszolút hozam arányait továbbra is változatlanul hagyjuk."