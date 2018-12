Equilor: az év eleji átrendezések nagy mozgást indukálhatnak

Equilor Alapkezelő:"A pozitív novemberi zárás után az indexek lefordultak a folyamatosan kijövő G20-as találkozót követő hírek után. Az első információk alapján sikeresen zajlott Donald Trump és Xi Jinping között a tárgyalás, ám az ezt követő napokban eltérő kommunikációt folytatott a két kormány, melynek nem örültek a befektetők. Az ünnepek előtti héten mindkét elnök beszédet fog tartani, melyekből új információkra számítunk a tárgyalásokat illetően. Továbbá december 19-én lesz FED kamatdöntés, illetve sajtótájékoztató. Az elkövetkezendő időszakra a kamatpolitika, illetve a kamatpálya felől érkező új információk meghatározók lesznek a következő negyedév mozgásaira. Az eddiginél egy kevésbé meredek kamatpályát illető kommunikáció kiválthat egy ralit a kötvény és részvénypiacokon.

December közepén érdekes hír jött a Brexit tárgyalásokról. Bizalmatlansági szavazást tartottak 12-én este a brit parlamentben Theresa May ellen, miután összegyűlt a szükséges aláírás. A fontot az esemény hullámvasútra tette, eleinte jelentősen gyengült az árfolyam, majd mikor eldőlt, hogy nem kell lemondania, vissza is dolgozta az esését. Ugyanakkor ez az esemény további aggodalmakat vetett fel a "hard-Brexit" szcenárió megvalósulására.Múlt hét péntek hajnalban meglehetősen gyenge kínai adatok jöttek ki, amelyekkel ismét a növekedési kilátásokra helyeződött a fókusz. Ezzel megint a sáv aljára kerültek az amerikai indexek. A dollárerő is visszatért a piacokra, a régiós devizák ismét gyengülő pályára álltak. Az év eleji portfóliókialakítások vélhetően kockázatkerülő szemlélettel fognak kialakulni az ünnepek után.Ugyanakkor fontos technikai támaszoknál vannak az amerikai indexek. Egy esetleges szinkronizált kockázatcsökkentés a befektetőktől ismét jelentősebb eséseket hozna. Emiatt visszavesszük a fejlett piaci részvénykitettséget és a tőkét átcsoportosítjuk rövid amerikai állampapírba és kivárjuk az első mozgásokat a következő év indulásakor.Eljött az EKB kötvényvásárlási programjának a vége, a következő fontos lépés bejelentését a kamatpolitikát illetően várjuk. A régió az elmúlt pár hétben jól teljesített, ezek közül a hazai piac az élmezőnyben volt. A magyar részvénypiaci kitettségen a több, mint 5%-os emelkedést követően szintén csökkentünk. A régiós kitettségen pedig nem változtatunk.A portfólióban az alternatív befektetési formák közül az ingatlan és a Hedge fund/abszolút hozam arányait továbbra is változatlanul hagyjuk, a nyersanyag kitettséget 3%-ra tesszük, az olaj elmúlt hónapokban látott erőteljes zuhanása miatt. Úgy véljük rövidebb távon egy mérsékelt emelkedés elképzelhető. A jelenlegi WTI szintek már bizonyos kitermelők esetén a nyereséget eredményező érték alatt vannak, melyek további fennállása esetén akár már középtávon is finanszírozási problémával fognak szembesülni."