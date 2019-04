Equilor: csúcsdöntések közelében az amerikai indexek

Equilor Alapkezelő:"Áprilisban a három nagy amerikai index közül elsőként főként a technológiai vállalatokat tömörítő Nasdaq futott új mindenkori csúcsra. Az S&P 500 és a Dow Jones egyelőre a tavaly év eleji és őszi szintek közelében tartózkodik. Ezekhez hozzájárult az április közepén megjelent vártnál jobb kínai első negyedéves GDP adat, továbbá az ipari termelés volumene és a kiskereskedelmi forgalom is kedvezőbben alakult. Az esetleges új rekordokhoz a javában zajló gyorsjelentési szezon adhat további katalizátort az április végén megjelent negyedéves, szintén a vártnál jobb, amerikai GDP adat mellett.

A két ország közötti kereskedelmi tárgyalások is kedvezően alakulnak, jó hangulatban tartva továbbra is a nemzetközi befektetőket. Piaci pletykák szerint akár már májusban aláírásra kerülhet a megállapodás, bár ezt véleményünk szerint még fenntartással kell kezelni. Egyelőre Mnuchin és Lighthizer az április 29-ével kezdődő héten Pekingbe repülnek, míg Liu He elnökhelyettes pedig Washingtonba utazik. Mindenesetre az egyre gyakoribb személyes találkozók ígéretesnek bizonyulnak.A kedvező növekedési adatok enyhe hozamemelkedést hoztak az amerikai kötvényekre, melyet a régióban többek között a magyar piac is lekövetett. Ezt főként a többéves csúcsra emelkedett maginflációs mutató váltotta ki. Azt, hogy ezek a folyamatok mennyire lesznek tartósak egyelőre a jegybankok sem látják pontosan, éppen ezért álltak várakozó álláspontra, mind a tengerentúlon, mind pedig a régióban. A kötvényarányokon a nemzetközi és a hazai részen is enyhén emelünk.A kedvező részvénypiaci folyamatok következtében a nemzetközi parkettek mellett a hazai piac rekordszintre emelkedett. Az év elején beemelt fejlődő piaci részvénykitettség jól teljesített, ám egyelőre ebben a hónapban az erős dollár ezt valamelyest kompenzálta. A régiós piacok szintén jól teljesítettek. Továbbra is úgy véljük, hogy a dollárkamat-emelési szünet és a jelenlegi szinteken tartózkodó olajár több fejlődő országnak is kedvező lehet. Ilyen például Oroszország, melynek devizája év eleje óta folyamatosan erősödni tudott a dollárral szemben. Összességében a részvénykockázatokból mindenhol kis mértékben visszaveszünk, legnagyobb mértékben a fejlett piacok esetében. Ezt a lépést főként egy esetleges profitrealizálási hullám miatt gondoljuk racionálisnak.A portfolióban az alternatív befektetési formák közül az ingatlan és a Hedge fund/abszolút hozam arányait továbbra is változatlanul hagyjuk. Áprilisban tovább estek a nemesfémek, melyeknek a dollár erejének visszatérte sem segített. A nyersanyagkitettséget ismét növelnénk, viszont az olaj részarányát a kategórián belül tovább már nem emelnénk, miképpen az idei évben az eddigi 30% fölötti hozamával ebben az eszközcsoportban az egyik legjobban teljesítőnek számít. Elsősorban az aranyat preferáljuk, mely egy "risk-off" módban ismét menedékeszközként szolgálhat."