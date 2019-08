Erste: a szokásosnál is feszültebbek a befektetők

Erste Alapkezelő:"A szokásosnál is feszültebb várakozásokkal nézhetnek a befektetők az idei szeptember elé. A romló makrogazdasági kilátásokra válaszul az Európai Központi Banktól és az amerikai Federal Reserve-től is határozott intézkedéseket várnak a hónap folyamán. Nagyrészt a monetáris politika oldaláról érkező segítséggel kapcsolatos reményeknek köszönhető, hogy a részvénypiacok - az augusztus eleji visszaesés után - még mindig viszonylag jól tartják magukat, a kötvényhozamok pedig rekordmélységbe süllyedtek. A felfokozott várakozások miatt viszont így elég nagy egy esetleges csalódás kockázata, ha a jegybankok alulteljesítenek.

Márpedig alulteljesíteni nem lenne nehéz. Az Európai Központi Banktól (ECB) sokan kamatcsökkentésre és az eszközvásárlási program újraindítására is számítanak. Az utóbbi napokban ugyan az ECB több vezetője is igyekezett hűteni a kedélyeket, de a piaci szereplők többsége egyértelműen arra vár, hogy a bank határozottan vegye fel a harcot a romló makrogazdasági adatokkal. Eközben a tengerentúlon már 100 százalékosan be van árazva a kamatvágás a Fed szeptemberi ülésére, sőt, sokan egyből 50 bázispontos vágást vizionálnak. Egy éven belül a piaci mindenesetre 75 bázisponttal alacsonyabb kamatszinttel számol.Bár az elmúlt hetekben valóban jöttek ki továbbra is gyenge makrogazdasági adatok - főként a német gazdaság kilátásai romlottak drasztikusan -, összességében Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban is stabilizálódni látszik a helyzet: legalábbis a megjelenő adatok kisebb része jelentett negtív meglepetést, az Eurózóna feldolgozóipari indexe még kicsit emelkedni is tudott, a szolgáltatások indexei pedig jól tartják magukat. Ugyanakkor továbbra is kockázatot jelent a vámháború eldurvulása, bár az optimista vélemények szerint a Trump-kormányzatnak nem lesz érdeke, hogy a választásokhoz közeledve a gazdasági kilátásokat és a piacok stabilitását ezzel veszélyeztessék.Az elmúlt hónapban nem változtattunk az eszközallokációnkon. A részvénypiacok relatív értékeltsége a kötvényhozamok mélyrepülése miatt még vonzóbb lett, a momentum-indikátorok sem állnak rosszul, bár a növekedési kilátások romlása kockázatot jelent, de egyelőre kitartunk az eszközosztály felülsúlyozása mellett. A fejlett piaci államkötvényekben továbbra sem látunk értéket és a vállalati kötvényektől sem várunk már sokat, viszont a feltörekvő piaci kötvények megítélése továbbra is pozitív. A hazai kötvénypiaccal kapcsolatban viszont óvatosak maradtunk a rendkívül nyomott reálhozamok és a forint esetleges további gyengülése miatt."