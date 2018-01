Erste: eddig visszaigazolta ez az év a várakozásainkat

"Az év eddigi része a piacokon nagyjából visszaigazolta azokat a várakozásainkat, hogy a vártnál kedvezőbb gazdasági aktivitási adatok, az inflációs kockázat nagyon alacsony szintje és a jegybankok még mindig expanzív monetáris politikája továbbra is kedvezni fog a kockázatosabb eszközöknek. Ennek megfelelően a portfóliókban alapjában nem változtattunk az eszközallokáción: a részvényeket felülsúlyozzuk a semleges szintekhez képest, a kötvénypiacokon az érdemi hozamprémiumot biztosító eszközökre koncentrálunk, az alacsony kockázatú szegmenseket pedig alulsúlyozzuk.

A részvénypiacokon belül leginkább Japánt szeretjük, ami a bőven kétszámjegyű profitnövekedéssel és a viszonylag mérsékelt árazással magyarázható. Ráadásul a tokiói tőzsdeindex az év eddigi részében emelkedni tudott a jen erősödése ellenére is. Enyhén felülsúlyozzuk az európai részvényeket is, melyeknek értékeltsége mérsékeltnek nevezhető az amerikai papírokhoz képest, utóbbiak esetében enyhe alulsúlyt tartunk. A feltörekvő piacokról csak Oroszországban vannak jelenleg érdemleges pozícióink.A kötvénypiacokon jelentősebb hozamemelkedést lehetett látni januárban, amit az Egyesült Államokban elsősorban az inflációs várakozások és a kamatemelési spekulációk erősödése támasztott alá. Az eurózónában az hajtotta felfelé a hozamokat, hogy az Európai Központi Bank (ECB) decemberi ülésének jegyzőkönyve alapján a monetáris politika küszöbönálló szigorítása került a fókuszba. Ráadásul az is az államkötvények ellen dolgozott, hogy az ECB az év elejétől lefelezte eszközvásárlási programját és ez inkább az államkötvény-vásárlásokat érintette, mint a vállalati kötvényekét. A hozamok további meredek emelkedését ugyan nem tartjuk túl valószínűnek, de az alacsony kockázatú kötvényekben hozampotenciál szempontjából így sem látunk sok fantáziát. Tartjuk viszont amerikai high-yield és feltörekvő piaci kötvényeinket, melyeknek hozamfelára még mindig viszonylag vonzónak minősíthető.A hazai kötvénypiacon kis mértékben rövidítettük a portfóliókban lévő papírok átlagos hátralévő futamidejét, miután a 10 éves államkötvény hozama 2 százalék alá süllyedt, és a hasonló futamidejű német államkötvénnyel szembeni hozamprémium rekordmélységbe zuhant. Ráadásul a jegybank által meghirdetett 5 és 10 éves kamatswap-aukcióra hatalmas kereslet volt, a tender eredményét pedig csalódottság és eladási hullám követte. Tekintve, hogy a főbb piacokon és a régióban is trendszerűen emelkedtek a hozamok, a jegybanknak nem lesz könnyű dolga újabb mélypontokra visszanyomni a jegyzéseket."