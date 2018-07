Erste: egy globális kereskedelmi háború most a legnagyobb kockázat

Erste Alapkezelő:"Számos egyéb bizonytalansági tényező mellett mostanra egyértelműen a globális kereskedelmi háború fokozódásának a veszélye vált az egyik fő kockázati tényezővé a piacokon. Úgy tűnik, a Trump-kormányzat által beindított adok-kapok olyan szintre jutott, amit korábban kevesen gondoltak volna. Egyre több piaci szereplő kezdi azt számolgatni, hogy a vámemelések milyen mértékben lassíthatják majd a globális növekedést a kereskedelem visszaesésén, a termelékenység csökkenésén vagy a beruházások lassulásán keresztül. A globális gazdaságpolitikai bizonytalanságot mérő index hónapok óta ismét emelkedik és visszajutott a 2017 elejét jellemző szintekre.

A növekedési előrejelzések egyelőre még nem változtak jelentős mértékben, de a lefelé mutató kockázatok egyértelműen megnőttek. A korábbi éveket jellemző szinkronizált globális növekedés is széttörni látszik: az USA továbbra is jól tartja magát, az eurózóna adatai viszont többségében csalódást okoznak, Kínában pedig a hitelkiáramlás és a háztartási fogyasztás lassulása okozhat fejfájást. A kilátások heterogénebbé válását jól tükrözik a részvénypiacok is: míg az amerikai S&P500 index mintegy 5 százalékkal magasabban van az év eleji értékénél, addig a nyugat-európai indexek nulla környékén mozognak, a kínai tőzsde pedig több mint 10 százalékos veszteségben áll.Az amerikai tőzsdei cégek profitnövekedése a második negyedévben átlagosan 20 százalék fölötti lehet (jelentős részben egyszeri adóhatásoknak köszönhetően), és így a részvények értékeltsége nem mondható drágának. Azonban továbbra is tartja magát az aggodalom, hogy a 2009 óta tartó felívelési cilklus a végéhez közeledik. Az amerikai jegybank, a Fed folyamatos kamatemelései miatt a rövid futamidejű dollárkamatok egyre feljebb kerülnek, miközben a 10 éves kincstárjegy hozama megtorpant 3 százalék környékén - a befektetők láthatóan nem hisznek abban, hogy a Fed túl sokáig képes lesz folytatni a monetáris politika szigorítását. Így viszont az amerikai hozamgörbe egyre laposabb és a nem túl távoli jövőben inverzzé is válhat, ami korábban sokszor egy közelgő recesszió előszele volt.Bár a fenti kockázatok teljesen reálisak, rövid- és középtávon továbbra is a részvénypiacokat tartjuk a legvonzóbb eszközosztálynak, ezért júliusban nem változtattunk a portfóliónk összetételén. A részvénykitettségen belül Japán súlyát növeltük a feltörekvő ázsiai régió rovására, Európa relatív túlsúlyát pedig mérsékeltük az amerikai piaccal szemben. Az államkötvényekkel kapcsolatban továbbra is óvatosak vagyunk, a fejlett piacokon csak inflációkövető papírokat tartunk. A feltörekvő piacokon a helyi devizában kibocsátott kötvényekben látunk még fantáziát, a keménydevizás kibocsátások kockázata a dollár erősödése és a dollárkamatok emelkedése miatt továbbra is túl nagynak tűnik. A hazai kötvényeket az időközben megemelkedett hozamszintek miatt kedvezőbb színben látjuk, az átlagos hátralévő futamidőt visszahoztuk a benchmarknak megfelelő szintre."