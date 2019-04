Erste: megtorpant a gazdasági mutatók romlása

Erste Alapkezelő:"Úgy tűnik, megtorpant a gazdasági mutatók romlása az elmúlt hetekben: főként a korábban masszívan alulteljesítő nyugat-európai és kínai adatok kezdtek jobbak lenni a várakozásoknál. A beszerzési menedzserindexek süllyedése ugyancsak megfordulni látszik, bár a legfrissebb kínai Caixin-index alulmúlta a várakozásokat. A kínai gazdaság kilátásaival kapcsolatos optimizmust az is árnyalhatja, hogy a politbüro áprilisi ülése után kiadott közleményt sokan úgy értelmezték, miszerint Peking a közeljövőben fékezheti a fiskális lazítást. Az európai növekedés szempontjából eközben pedig továbbra is az esetleges amerikai autóimport-vámok jelentenek nagy kockázatot.

A részvénypiacok mindenesetre kitartóan emelkednek, amit a nagyon laza monetáris kondíciók mellett a vártnál többnyire jobban sikerült első negyedéves vállalati beszámolók is segítenek. Úgy tűnik a részvényelemzők is kezdenek optimistábbak lenni, a profitelőrejelzések (EPS) süllyedése ugyancsak megállt és a legmerészebb elképzelések szerint az árfolyamok eddigi emelkedése komoly mértékű pozitív visszacsatolást adhat a reálgazdasági folyamatoknak is a monetáris kondíciók további lazulásán és a vagyonhatáson keresztül. Továbbra is igaz, hogy az értékeltségi mutatók alapján nem tűnnek túl drágának a részvények, a kereskedési statisztikák, tőkeáramlási adatok és ügyfél-felmérések alapján pedig a befektetői pozícionáltság távol áll a nagy zuhanásokat jellemzően megelőző hurráoptimizmustól.A közelgő recesszió miatt aggódókat mindenesetre valamelyest megnyugtathatja, hogy a kiemelten figyelt amerikai 10 éves - 2 éves hozamspread idei csúcsára tágult vissza az elmúlt napokban. Ugyanakkor az amerikai kamatcsökkentés lehetősége továbbra sem tűnt el teljesen a fejekből, a piac 2019 végéig nagyjából 50 százalékos valószínűséggel árazott be egy vágást. Kérdés, hogy a lassan ismét megjelenő inflációs kockázatok (szárnyaló olajárak, felmérésekből kiolvasható inflációs várakozások felfelé mozgása, inflációkövető kötvényekben implikált infláció lassú emelkedése) mennyire engedi majd életre kelni ezeket a forgatókönyveket.Április folyamán érdemben nem változtattunk az eszközallokációnkon, a részvénypozícióink között hajtottunk végre kisebb átlakításokat. Az idén sokat emelkedő amerikai és nyugat-európai piac súlyát mérsékeltük, a feltörekvő piaci kitettségünk (főleg Latin-Amerikában) kissé nőtt. Szektorális allokációnkban az amerikai egészségügyi részvényeket nagyrészt európai társaikra cseréltük le, valamint a gazdasági ciklusokra kevésbé érzékeny fogyasztásicikk-gyártókat vettünk Európából."