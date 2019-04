Figyelmeztetnek a magyar profik: hamarosan beszakadhatnak a tőzsdék

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az áprilisi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hét alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Amundi Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.Szép emelkedést tapasztalhattunk a fejlett részvénypiacokon az elmúlt hónapokban, 2008 óta nem volt ilyen szép évkezdés az amerikai tőzsdéken. A folytatásról viszont megosztottak a profi befektetők, nem vár szinte senki töretlen emelkedést.A szép évkezdés több befektető szerint is annak köszönhető, hogy a monetáris politika engedékenyebb lett az elmúlt hónapokban, hiszen a jegybankok mindent megpróbálnak megtenni annak érdekében, hogy a növekedési ciklus minél tovább tartson. Több profi befektető is megjegyzi, hogy a kamatpolitika akár 2020-ban is támogató maradhat.Néhány szakember szerint az emelkedés ellenére a jelenlegi kamatkörnyezetben még nem számítanak kifejezetten drágának az amerikai részvények, még lehet további növekedés jegybanki szigor megtorpanása és a kereskedelmi háború enyhülése miatt. Van viszont, aki úgy fogalmazott, hogy az "értékeltségek lassan, de biztosan egyre feszítettebbé válnak," míg egy másik szakember szerint érdemes fenntartásokkal kezelni a kereskedelmi vita körüli megállapodásokról szóló híreket.Több vagyonkezelő is arra számít, hogy május végén, június elején jöhet egy selloff, ahogy a befektetők az eddigi jó híreken keresett hozamot realizálják. Az esetleges korrekcióban érdemes lehet bevásárolni, a visszarendeződést inkább a nyár vége felé várják.Az európai piacokkal kapcsolatosan inkább óvatosak a szakemberek, viszont többen megjegyzik, hogy a kereskedelmi háborús feszültségek enyhülése ennek a régiónak és kínának is újabb növekedési löketet adhat. Egy-egy profi befektető aranyban és magyar részvényekben is lát fantáziát.A profi befektetők elsősorban alternatív eszközökbe táraznak be a következő hónapokra készülve fiktív mintaportfólióikban, míg a kötvények súlya inkább csökkent. Összességében ez a kategória képezi a legnagyobb súlyt a mintaportfóliókban, míg a részvények foglalják el a második helyet.

A részletesebb bontásból már inkább mérsékelt kockázatvállalás tűnik ki: a pénzpiaci eszközök súlya a legnagyobb, míg a hedge fundok szerepelnek a második helyen. A legkevésbé népszerű befektetések továbbra is a nyersanyagok és a hazai részvények.

Az előző hónaphoz képest minimális változást mutatnak a mintaportfóliók: látható, hogy a kötvénykitettséget enyhén csökkentették a szakértők, míg az abszolút hozamú eszközök súlya enyhén nőtt.

Az előző hónapokat is vizsgálva elmondható, hogy folytatódott a részvények tendenciózus csökkentése a mintaportfóliókban, míg a kötvények súlyának növekedése is kitartott.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.