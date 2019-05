Hamarosan hitelkártya és hűségkártya nélkül kereshetünk pénzt a vásárlással

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Pénzvisszatérítés, nincs külön kártya

A RECASH egy betéti számlához / kártyához hozzárendelt alkalmazás, külön kártya nem jár hozzá azon a bankkártyán felül, amit eleve használunk vásárlásra,

nem kell bíbelődni az egyenleg havi feltöltésével és nem adósodunk el, hiszen a saját egyenlegünket használjuk hitel helyett, így a büntetőkamatok sincsenek,

egyes kereskedőknél szintén kedvezményeket kapunk, de itt a visszatérítést csak akkor "vehetjük ki" a rendszerből, ha 5000 forintnyi visszatérítés felhalmozódik.

Mikor indul?

Az Aggreg8 számlaaggregátor után megvan a második olyan cég is, amely az EU-s PSD2 szabályozáshoz köthető AISP (számlainformációs-szolgáltatói) licencet szerzett az MNB-től. Az Appspect fintechcég a RECASH nevű alkalmazásához szerezte meg a szükséges engedélyeket. Zádor Péter, az Appspect vezérigazgatója kérdésünkre elárulta, hogy egy újfajta pénzvisszatérítési rendszert akarnak beüzemelni, mely egy mobilappon keresztül működik.Az EU-s PSD2-szabályozás 2018. január 13-a óta éles, de egy sor technikai részletszabály csak később született meg, ráadásul ezek csak a kihirdetésük után legkorábban másfél évvel később alkalmazhatók. Az irányelv legfoltosabb újítása a pénzforgalmi finomhangolásokon túl, hogy új úgynevezett harmadik fél szolgáltatók (TPP-k) kétféle új szolgáltatást nyújthatnak:A számlaaggregátorok szoftverén/appján keresztül egyszerre több számlát láthatunk, egy helyről intézhetjük pénzügyeinket, míg a fizetéskezdeményezési szolgáltatók közvetlenül a bankszámlák közötti mobilos vagy éppen online - a kártyatársaságokat az értékláncból kihagyó - pénzküldési megoldásokat fejleszthetnek.A bankoknak március 14-éig kellett a csatlakozást lehetővé tévő rendszerek tesztkörnyezetét (sandbox) létrehozni, szeptember 14-éig van idejük a rendszer éles változatát beüzemelni.Korábban eddig egyedül az Aggreg8 Kft. számlaaggregátor rendelkezett AISP-engedéllyel, amely banki, vagy bármilyen online elérhető pénzügyi adatforrásra (akár távközlési cégek, közüzemi szolgáltatók, biztosítók adatbázisára) képes csatlakozni, képes lekérni, szűrni, és tisztítani az adatokat. Egyszerűen fogalmazva ez azt jelenti, hogy egy induló B2C fintech vállalkozásnak (pl. egy számlabefizető vagy PFM alkalmazás stb. fejlesztőjének) nem kell újra lefejlesztenie egy aggregátor eszközt, hanem ezt egy dobozos termékként megveheti, és mindjárt a terméke, szolgáltatása érdemi részének fejlesztésével foglalkozhat.Az AISP engedélyre az Appspect esetén azért volt szükség, mivel a rendszerbe való regisztráció után a felhasználó a saját banki felületén ad engedélyt a számlainformációkhoz való hozzáféréshez. A felhazsználó tehát saját magát authentikálja, ezt követően a RECASH bankkártyás tranzakcióiról bankjának API-ján keresztül kap - kizárólag nem érzékenynek számító - adatokat.A rendszer úgy működik, hogy miután regisztráltunk és a szükséges engedélyt megadtuk, a kiválasztott applikációban vezetett számlára pénzvisszatérítést kapunk, ha a RECASH valamely partnercégénél fizetünk. Ha 5000 forintnyi visszatérítendő összeg felgyülemlett a virtuális számlánkon, kérhetjük a kifizetést a bankszámlára. Egy felhasználói fiókhoz több bank kártyáját is hozzácsatolhatjuk.Bár még nem élesedett a szolgáltatás, hiszen a PSD2 szeptemberi határidőt szab meg a bankoknak az élesítés kezdetére, az Appspect már húsz vállalattal partnerségi megállapodást kötött. A vállalat vezetői remélik, hogy hosszú távon az "élet minden területét lefedő" partnerbázist sikerül kiépíteniük. Nagyobb cégek akár kizárólagosságot is kaphatnak majd. A felajánlott visszatérítés pontos mértékéről maguk a partnercégek döntenek.Zádor Péter elárulta, hogy egy benzinkúthálózat vagy élelmiszerlánc pár százalékos, míg turisztikai vállalatok, szállodacégek akár 10-20%-os visszatérítést is adhatnak felhasználóiknak.A RECASH szolgáltatása ismerősen csenghet azoknak, akik hitelkártyát használnak, hiszen itt is kedvezményekkel jutalmazzák a kártya felhasználóit a szolgáltató partnercégei. Ennek ellenére nem egy hitelkártya-termékről van szó, hiszen:Az Appspect bevételei a pénzvisszatérítésekből levett jutalékokból származnak majd, a felhasználóknak közvetlen költsége ezen kívül nem lesz.A RECASH-partner kereskedők számára azért érheti meg használni az eszközt, mivel az alkalmazás mögött működő algoritmus folyamatosan elemzi a felhasználói szokásokat, és azonosítja a versenytársaknál történt tranzakciókat. Ezt követően arra törekszik az alkalmazás, hogy partnereihez csábítsa át a vevőket, akár pénzvisszatérítéssel ösztönözve a felhasználót. Ennek lehetőségéről popupokkal, push-értésítésekkel informálja az alkalmazás a felhasználót.Magyarországon szeptember 14-én élesednek a PSD2-es szabályozást kihasználó API-k, az Appspect abban reménykedik, hogy legkésőbb ekkor el tud itthon indulni a visszatérítési rendszer. A társaság a legnagyobb bankok API-jának integrálását már megkezdte de a vezérigazgató célja, hogy az összes magyar bankon keresztül elérhető legyen hosszú távon a szolgáltatásuk. A fintechcég az első évben 30 ezer új felhasználóval számol, a későbbiekben úgy vélik, évente kb. 80-100 ezer fős bővüléssel számolhatnak.Zádor Péter elárulta, hogy nemcsak Magyarország piacával terveznek, a nemzetközi terjeszkedésen már most is dolgoznak, pedig még el sem indult az appjuk élesben itthon: épp pénteken hagyta jóvá az Egyesült Királyság a cég PSD2-es engedélyének útleveleztetését. Hosszú távon 15 európai országban szeretnének elindulni, ezt a projektet öt év alatt tervezik megvalósítani.Az Appspect tulajdonosai egyébként magánszemélyek, de befektetőik közt megtalálhatók kockázati tőkések is, például a HiVentures.