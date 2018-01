Igaz felfordulás jön Európában: a részvények 70%-át érintheti az új korlátozás

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Dark Pool Egy olyan alternatív platform, amely a befektetőknek lehetővé teszi a hagyományos tőzsdéken kívüli kereskedést, így a szereplők névtelenül és egyedi árakkal kereskedhetnek. A főleg hosszú távú intézményi befektetők, és az őket kiszolgáló "pakett kereskedő" cégek gyakran használják ezeket a platformokat, így például ahelyett, hogy a hagyományos tőzsdéken áresést idéznének elő egy nagy pakett eladásával, egy "sötét medence" platformon értékesítik a részvényeket. Szabályozásukra évek óta egyre több figyelmet fordítanak az országok piacfelügyeleti hatóságai világszerte.

a részvények 12 havi teljes kereskedési volumenének mindössze 8%-a kaphat helyet a dark poolokban a jövőben, és

mindegyik ilyen alternatív kereskedési platformon maximum a volumen 4%-ával lehet kereskedni részvényenként.

Azok a részvények, amelyek a megelőző 12 havi kereskedési volumenek alapján túllépik ezt a korlátot, nem lesznek kereskedhetőek a dark poolokon január 12-től.

vagy használják például az ún. rendszeres internalizálókat és azok platformjait az ügyletekre,

vagy lehetőségük lesz arra is, hogy jegyzéseiket ún. időszakos aukciókra nyújtják be, amelyek addig rejtve tartják a jegyzési volument és összeget, ameddig nem gyűlik össze a piacon akkora volumen, hogy végrehajtható legyen az ügylet.

Mi az a rendszeres internalizáló (Systematic Internalizer, SI)? A rendszeres internalizáló szerepkör kialakítását, mint sok mást is, a 2008-as válság és annak tanulságai hívták életre, az SI már a MIFID 1-ben is szerepelt. Lényegében ezzel kívánják szabályozottabb mederbe terelni a felügyeleti szervek a nagybankok sajátszámlás kereskedéseit.



Miközben a tőzsdéken és egyéb kereskedési helyszíneken az ügyfelek megbízásait igyekeznek párosítani, addig az SI platformokon az ügyfelek eladási vagy vételi megbízásait közvetlenül is tudják teljesíteni. A bankok saját tőkéjüket is felhasználhatják az ügyletek teljesítésére vagy készleteket is felhalmozhatnak az ügyfelek igényeinek kielégítésére.



A rendszeres internalizáló szerepkört azonban sok bírálat érte, sokak szerint ez csak egy nagyobb teret engedett a bankoknak a "dark trading"-re, lényegében egyes részvényügyeleteket olyan platformon hajthatnak végre, amelyekre a piacnak, de sok esetben még a felügyeleti szerveknek sincs rálátása (azok a bankok ugyanis, akik vállalják, hogy SI-k lesznek, mentesülnek a dark tradingre vonatkozó MiFID-es korlátozások alól).



Nem véletlen, hogy a MiFID 1-ben leírtakhoz képest a MiFID 2-ben több helyen is szigorítanak az SI szerepkörön és kötelezettségeken. Egyrészt előírják, hogy csak az lehet rendszeres internalizáló, aki az ügyfélmegbízások végrehajtásakor jelentős nagyságrendben kereskedik saját számlára rendszeresen és szervezetten. A gyakoriságot és rendszerességet a tőzsdén kívüli kötések számával kell mérni, és mindezt a Felügyeletnek is jelenteni kell.

A legtöbb portfóliómenedzsernek és trédernek át kell gondolnia, hogy a jövőben hol és hogyan kereskednek majd a részvényekkel, miután január 12-vel életbe lép a drak poolokra vonatkozó limitszabály a MiFID 2 keretein belül.Az új szabályok alapjánAzok a piaci kereskedők, akik továbbra is rejtve szeretnék nagyobb volumenű ügyleteiket megkötni, a jövőbenA Rosenblatt Securities tavaly decemberi adatokra vonatkozó becslése szerint az európai részvények 72%-át érinteni fogják az új kereskedési limitek. Az ismert adatok alapján az európai részvények 10%-ával dark poolokon keresztül kereskedtek múlt hónapban, a magas arány jól mutatja, hogy a szabályozással érintett kereskedők a legvégéig igyekeztek kihasználni a limit nélküli időszakot. A Cboe Europe szerint vannak ugyanakkor arra utaló jelek, hogy a piaci szereplők elkezdtek a drak poolok mellett más kereskedési lehetőségeket használni. A MiFID 2 életbe lépésének első napján például ötszörös növekedést tapasztaltak az időszakos aukciójukon a decemberi átlagos napi volumenekhez képest.Az európai dark pooolokat működtető szolgáltatók már szerdán, a MiFID 2 életbe lépésével átküldték a kereskedési adatokat az Esmának,