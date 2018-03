Készül az EU-s bitcoinszabályozás, szivárognak a részletek

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A bejelentést tartalmazó dokumentumot az EB valószínűleg a hét második felében teszi majd közzé. Konkrét szabályozói intézkedéseket ez még nem fog tartalmazni, csak irányelveket arra vonatkozóan, hogy egyáltalán mit szeretne szabályozni Brüsszel.Az EB egy EU-t átfogó licencezési rendszert hozna létre a közösségi finanszírozást bevonó startupoknak, amely egyrészt rendszerezi a forrásbevonás módját, másrészt pedig védi a befektetőket. A terv szerint az érintett startupok EU-s útlevelet is kapnának, vagyis az összes tagállamban nyújthatják szolgáltatásaikat.Ezen kívül az EU tesztelné a fintech-cégek hackertámadásokkal szembeni ellenállóságát is, melyet kiterjeszthetnek nagyobb piaci szereplőkre és infrastruktúrákra is a pénzügyi szektorban.Az EB megvizsgálja majd azt is, hogy a jelenlegi pénzügyi szabályok megfelelnek-e a kriptodevizák és az ICO-k keretrendszerének. Ezen kívül egységes sztenderdeket is létrehoznak majd, melyek a blockchain technológiával kapcsolatosak.A konkrét szabályok és a "regulatory sandbox," vagyis az a kontrollált szabályozói környezet, melyben a fintech-cégek a felügyelettel karöltve tesztelhetik szolgáltatásaikat, első tervezete 2018 utolsó negyedévében lehet kész.