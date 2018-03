Túlfűtött őrület az egész blockchain-technológia - véli a neves közgazdász

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Valójában a blockchain az egyik leginkább túlhypeolt technológia, ami valaha létezett

- írja Roubini a Project Syndicate weboldalán.A "Dr. Doom" (vagyis Fátum Doktor) néven ismert, pesszimizmusáról híres közgazdász szerint a blockchain kevésbé hatékony, mint a most használt adatbázisok, a legtöbb jelenleg létező állítólagos blockchain-technológia pedig valójában nem is az, csak annyi, hogy egy futtatott alkalmazást párhuzamosan egyszerre több számítógépen is lemásolnak.Ezen kívül a szakember úgy gondolja, hogy a kriptografikus azonosítás lassabbá, nem pedig gyorsabbá teszi a tranzakciókat. Megjegyezte, hogy nem használható a blockchain arra sem, hogy a szerződések és tranzakciók jóváhagyását automatizálni lehessen. Szerinte az egyetlen megoldás arra, hogy be is lehessen tartani az okosszerződésekben foglalt feltételeket két piaci szereplő közt ha, mindkettőnek a tranzakció értékének megfelelő letétet kell elhelyeznie a rendszerben, ami tőkegazdálkodási szempontból Roubini szerint abszurd.A pénzügyi szektorban úgy gondolja, azért nem lehet használni az ígéreteknek megfelelően a blockchaint, mert adódhatnak olyan körülmények például az értékpapírosításban vagy a kereskedelmi lánc felügyeletében, amely miatt manuális beavatkozás szükséges, ehhez pedig kellenek a közvetítők, felügyelők.Roubini hozzátette: az Ethereumot nagyon könnyen manipulálhatják befolyásos bennfentesek, míg a Ripple sosem fogja átvenni a bankok nemzetközi üzenetküldő rendszerének, a SWIFT-nek szerepét.A szakember úgy véli, a blockchain sosem lesz egy olyan univerzális protokoll, mint a HTML.Roubini a bitcoin-mániát a XIX. századi vasútmániához hasonlította, amikor a vasútépítések miatt mindenki elkezdte vasúttársaságok részvényeit venni Amerikában, aztán kipukkadt a lufi. Szerinte simán lehet, hogy egyszerűen visszaesik nullára a kriptopénzek értéke.A közgazdász szerint az egyetlen módja a blockchain alkalmazásának olyan esetekben lehetséges, ahol megéri feláldozni a sebességet az ellenőrizhetőségért cserébe.Nem ez az első alkalom, hogy Roubini ítéletet mond a kriptopénz-őrületről, utoljára itt írtunk erről: