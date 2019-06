Készülnek a legrosszabbra? Készpénzbe menekülnek a londoni profik

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Részben ez magyarázza, hogy a Fidelity jelenleg egyszerre súlyozza alul a részvényeket és a kötvényeket, inkább a készpénz felé mozdult el. Ritkán van ilyen, ebből is látszik, hogy nem mindennapi időket élünk a piacon.

Az elmúlt években jó stratégia volt a piacon, ha valaki megvette a részvényeket, hátradőlt és várt - mondta a Fidelity International keddi sajtónapján tartott előadásában James Bateman Londonban. A cég multi asset alapokért felelős befektetési igazgatója szerint azonban most szinte biztos, hogy nehezebb időszak jön, ugyanis szinte minden eszközosztály a fair értéke felett forog, kevés az igazán vonzó lehetőség.

A múltbeli tapasztalatok alapján veszíteni mindig sokkal könnyebb a piacon, több éves pozitív teljesítményt lehet pillanatok alatt lenullázni

a Brexit,

Olaszország és

a kereskedelmi háborúk.

Mindhárom kockázat az európai részvényeknek csak töredékét érintené erősen negatívan: a Brexit nagyjából 10 százalékot, Olaszország pedig ötöt. A kereskedelmi háborúnak pedig az amerikai részvénypiac sokkal jobban kitett, így Európa relatív pozíciója jobb

A prezentációból fényképezett ábrán látszik a cég jelenlegi eszközallokációja. A középső oszlopban az látható, hogy a részvénypiacon elsősorban a feltörekvő országok, azon belül is Ázsia lehet még vonzó a portfóliómenedzserek szerint, míg a harmadik oszlop szerint a kötvénypiacon elsősorban az amerikai inflációkövető papírokban (US TIPS) és a feltörekvő kötvényekben bíznak. Összességében azonban így is alulsúlyozzák mindkét eszközosztályt.- hozta fel az óvatosság kapcsán az örök befektetői igazságot James Bateman.A cég befektetési igazgatója szerint a piacok szempontjából jelenleg a pozitív kockázat az, hogy rövid távon a kedvező makroadatok tovább fűthetik, új csúcsokra repíthetik az árakat, ugyanakkor fennáll annak veszélye, hogy a jó adatokat túlértékelik a befektetők és fájdalmas lesz a kijózanodás.A fentieket árnyalta kicsit előadásában Matt Sadle, a Fidelity európai részvényeket kezelő portfóliómenedzsere, aki szerinta kontinensen, csak meg kell találni azokat. Hozzátette: összességében már nem mondható, hogy olcsók lennének az európai részvények, de még mindig olcsóbbak, mint például az amerikaiak. Saddle szerint három fő veszély fenyegeti a piacot jelenleg:Azokat a részvényeket kell megtalálni, melyeket ezek a potenciális negatív hatások nem érintenek és vonzó az árazásuk. Példaként említette a Roche gyógyszergyártót, melynek nincs komoly kitettsége egyik irányba sem, legfeljebb egy általános hangulatromlás érintené.- mondta Matt Saddle.