K&H: évtizedek óta nem volt tapasztalható ilyen erős évkezdés

K&H Alapkezelő:"Évtizedek óta nem volt tapasztalható ilyen erőteljes évkezdés a globális részvénypiacokon. Szinte az összes befektető egyformán gondolkodik: hiba lenne a készpénzen ülni és várni egy kiadós korrekcióra, amely a tavalyi évben szokatlan módon egyszer sem fordult elő.

A tőzsdei árfolyamok mellett a kötvény- és devizapiacokon is nagy mozgással indult az év. A hosszú amerikai hozamok 20-30 bázisponttal emelkedtek, az euró 2014 óta nem látott szintre (1,25) erősödött a dollárral szemben.A makrogazdasági kilátások rég voltak ilyen összhangban, a fejlett és feltörekvő országok megítélése az elmúlt hónapokban együtt javult. Az előbbiek már a gazdasági ciklus érett szakaszában vannak, így a monetáris politika a lazítás fázisából a szigorítás felé mozdul. A Fed következő 3 kamatemelését már beárazták a piaci szereplők, és az EKB így is egyre közelebb kerül a kamatemeléshez, de az erre vonatkozó felfokozott várakozások jelenleg még eltúlzottak.A befektetők többsége tudja, hogy egyre közelebb kerülünk a nemcsak a gazdasági, hanem a piaci túlfűtöttség állapotához, amikor a múltban látott kiemelkedő teljesítmények után egy volatilis időszak következik. Persze keveseknek sikerül jól az időzítés, a piaci konszenzus szerint most legalább 1 jó év még előttünk áll. Ezzel a véleménnyel már nem is lehet címlapra kerülni, így már van olyan piaci guru, aki szerint még 8-10 év rally áll előttünk.Az év elején elért hozam egy részét bebiztosítva 15%-kal csökkentem a kockázatos eszközök súlyát, 5-5%-ot eladva a hazai, a fejlett piaci és a nyersanyag eszközökből. A felszabaduló pénzből 10%-ot dollárba helyezek át, amelytől rövidtávon kisebb erősödést várok. Emellett 5%-kal növelem a hazai kötvények súlyát, mivel a monetáris politika továbbra is minden eszközzel a hozamok leszorításán dolgozik."