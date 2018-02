K&H: megérkezett a rég nem látott korrekció

K&H Alapkezelő:"Februárban megérkezett a rég nem látott korrekció a piacokra. A fejlett és feltörekvő tőzsdék egyformán 10% körüli mínuszt tudtak felmutatni két hét alatt. Azóta lenyugodtak az indulatok és felfelé mozdultak az árfolyamok, a veszteség felét már sikerült is eltüntetni.

Jelenleg két részre szakadt a befektetői társadalom. Az egyik fél szerint, amit most láttunk az még csak a kezdet és érdemes felkészülni egy nagyon ingadozó, inkább lefelé tartó piacra. Az optimisták szerint viszont még jól is jött az egészséges mértékűnek mondható visszaesés, mert így megtisztult a piac a túlpozícionáltságból és a továbbra erős gazdasági fundamentumok miatt van még tér felfelé.Bármelyik félnek is lesz igaza, a tőkepiacok elmúlt években látott éves kétszámjegyű teljesítménye nem tűnik megismételhetőnek. A jegybankok által biztosított extra likviditás eltűnőben van, a kötvényhozamok a gazdaság teljesítménye és az infláció éledezése miatt tovább emelkedhetnek, ráadásul a költekező amerikai fiskális politika miatt is lehet aggódni. A részvénypiacok érzékenysége a megjelenő makrogazdasági adatokra meg fog növekedni, a gazdasági gyorsulás-lassulás jeleire fognak elsősorban figyelni a befektetők.Január végén jó időzítéssel sikerült 15%-kal csökkentenem a kockázatos eszközök súlyát. Az elmúlt hetek visszaemelkedéséből a közép-európai részvények kimaradtak, így most bevásárolok (+10% súly). A régió gazdasági teljesítménye kiemelkedő és az árazási mutatók (pl. előretekintő árfolyam/nyereség) alapján nem mondhatóak drágának a közép-európai tőzsdék.""