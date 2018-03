Ki beszél már itt összeomlásról? Talicskázzák a pénzt a részvényekbe

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Bank of America-Merrill Lynch kimutatása szerint egy hét alatt 43,3 milliárd dollárnyi friss tőkét fektettek be a részvényalapokba, ezzel visszafordult az előző hetek negatív trendje. Egy héttel korábban 9,4 milliárd dolláros nettó forráskivonást regisztráltak a részvénybe fektető alapok.Most a részvények mellett a kötvényekhez is visszataláltak a befektetők, ezt jelzi a 2,4 milliárdos friss tőkebeáramlás. Az év eleje óta a FactSet adatai szerint a részvénybe fektető ETF-ekből 82,7 milliárd dollárt vontak ki, viszont a kötvénypiaci eszközökbe 11,7 milliárd dollárnyi friss pénzt tettek be.