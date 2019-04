Privátbankok kedvencévé válhat az új szuperállampapír

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A konstrukció a jelenlegi iránytalan tőkepiaci helyzetben - amikor a szakértők szerint érdemes kivárni - rendkívül alkalmas arra, hogy az ügyfelek jó hozam mellett itt parkoltassák a pénzüket. A Nemzeti Kötvény megismert részletei szerint az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a papírokat legrosszabb esetben is 99,75 százalékos árfolyamon váltja majd vissza, ami kedvezőbb az eddigi állampapírok 99 százalékos kincstári visszaváltási arányánál. Mindez azt teszi lehetővé, hogy egy kedvezőbb befektetési lehetőség esetén akár egy hónap múlva is tőkeveszteség nélkül szálljon ki a befektető a konstrukcióból.A sávos kamatozással az öt éves megtartás mellett fizetett 4,95 százalékos kamatadó-adómentes éves átlagkamat ma a tőkepiacokon önmagában nehezen kitermelhető hozam, ezért a kockázatkerülő portfoliók kedvence lehet majd a Nemzeti Kötvény. A Blochamps Capital ügyvezetője emlékeztet: a 4600 milliárdos vagyont kezelő privátbanki portfóliókban jelenleg is 2000 milliárd forintot meghaladó mértéket képvisel - részben tőkeáttételes konstrukciókban - a magyar állampapír. Ez most tovább növekedhet, s emellett - szintén a minisztériumi tervekhez igazodva - a korábbi sorozatokat nagy mértékben az új papírra cserélhetik a privátbanki ügyfelek.A kötvény az értékesítői oldalnak is kedvezőbb lesz, hiszen az új konstrukcióval párhuzamosan új jutalékrendszer is életbe lép: bár a 0,1-ről 0,3 százalékra emelt alapjutalék messze nem olyan mértékű, mint a 2-3 évvel korábban fizetett 1 százalék, ám a privátbankárok malmára hajthatja a vizet az, hogy az ÁKK a lekötött mennyiség és a megtartás arányában további prémiumot fizet a szolgáltatóknak. Márpedig a privátbanki ügyfelek mindkét feltétel teljesítésében élen járhatnak. Ez pedig azt jelenti, hogy a privátbankok és a privátbanki üzletágak "kockázatmentesen" az egyik legjövedelmezőbb szegmensei lesznek a hazai megtakarítási piacnak.