Az állampapír hozamokat meghaladó bevételeket hozhat a lakáskiadás

A Market Építő Zrt. ingatlanfejlesztésre szakosodott leányvállalata a múlt héten jelentette be, hogy jelenleg a MOL saját beruházásban megvalósuló székházával együtt már 207 ezer négyzetméteren, összesen hat épület, azaz a teljes első ütem kivitelezése zajlik a Kopaszi-gát szomszédságában található, kivételes adottságú, 54 hektáros fejlesztési területen. A BudaPart OTTHONOK 'A' és 'C 'épülete után a nyáron megkezdett 'B' és 'D' lakóházak eladó lakásai iránt is nagy a kereslet, ezért a szakértők megkezdték a következő ütem előkészítését.

Az új lakóépületek lakásai iránt a befektetési célú vásárlók is érdeklődnek: Kiss Ákos szerint leginkább azért, mert a helyszínválasztás (például a Duna közelsége, a magas zöldfelületi arány) alapvetően első számú preferencia az ilyen típusú ingatlanvásárlások során is.Az ingatlan még most is a hosszú távon jövedelmező, stabil befektetések közé tartozik. A bérbeadásból származó bevételeken túl, értéknövekedéssel is számolhatnak a vásárlók: az ingatlanfejlesztő felmérése azt mutatja, hogy többségük nem tervezi az ingatlanok tovább értékesítését (leginkább azért, mert a havi bérleti díjak rendszeres passzív bevételi forrást jelenthetnek a számukra; az átlagos négyzetméterárakkal, bérleti díjakkal és a jövedelemadóval együttesen kalkulálva is jelentős hozammal kecsegtetve). A területen leginkább a hosszú távú lakáskiadás feltételei adottak: elsősorban azért, mert számos irodaépület veszi körül a lakóépületeket, az ott dolgozó munkavállalók pedig potenciális bérlőnek tekinthetők. A szakértő szerint Budapesten belül a XI. kerületben, Újbudán van az egyik legnagyobb értékesítési volumen az új lakásokat tekintve, mely trend hosszabb távúnak ígérkezik.

Kiss Ákos elmondta: továbbra is jelentkeznek a válság éveiben elhalasztott ingatlanvásárlások és ehhez hozzájönnek azon vásárlók költései, akik eddig a lakásárak dinamikájának csökkenésére vártak."Most már kijelenthetjük, hogy a következő egy-két évben nem várható jelentős mértékű változás ezen a téren, sőt a várható ÁFA-emelkedés is ezt támogatja. Emellett mára leépült a kedvezőtlen hitelállomány, az újgenerációs hitelek pedig a reálbérek nagymértékű növekedésével együtt szintén megmutatkoznak a keresleti oldalon. Megjelentek a többingatlanos befektetők és azok is, akik az elmúlt évek trendjeinek hátat fordítva, a nagyobb, három- négyszobás lakások speciális részpiacában hisznek" - tette hozzá a lakóingatlan értékesítési igazgató.A Property Market felmérése szerint az ügyfelek körülbelül a harmada érkezik befektetési céllal és többségük a mostani bérleti palettáról szinte teljes egészében hiányzó ingatlanok iránt érdeklődik. Ezért kelendőek például a háromszobás otthonok, hiszen az elmúlt években a minél alacsonyabb bérleti díjakra és rezsire törekvő bérlők inkább a garzonokat keresték. Az igényekre reagálva a befektetők figyelme ezekre az ingatlanokra összpontosult, a nagyobb alapterületű lakások egy része is az ún. szétválasztás "áldozata" lett.

Az albérleti piac jelenlegi helyzetét jól jellemzi, hogy a keresett ingatlantípusok esetében hozzánk is kezd begyűrűzni a nyugati országokban már jól ismert pályáztatás fogalma, amely során a bérbeadó magasabb hozamot érhet el csupán azzal, hogy kiválaszthatja a jelentkezők közül a legkisebb kockázatot jelentő, biztosabb fizetőképességet igazoló bérlőt. Ezért az anyagi stabilitásért sokan hajlandóak nagyobb befektetést tenni vagy több kisebb kiadó ingatlanjukat nagyobbra váltani, hiszen ebben a kategóriában már azzal is számolhatnak, hogy a kiadó otthonok gyorsabban találnak bérlőre, azaz kevesebbet állhatnak majd üresen.

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését a Property Market Kft. támogatta.

A befektetési célú ingatlanvásárlók az építészeti és belsőépítészeti minőség tekintetében is a nemzetközi trendek irányába tolódó változásokról számoltak be. A BudaPart esetében a Kopaszi-gát hangulata jelenik majd meg a főváros immár két éve épülő új városnegyedében. A városrész infrastuktúráját, azaz az épületeket körülvevő szolgáltatásokat folyamatosan fejlesztik.