Meghosszabbítják a CFD-k és a bináris opciók tiltását

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) március végén immár harmadik alkalommal hosszabbította meg a bináris opciók lakossági befektetők részére történő forgalmazásának tiltásáról és különbözeti ügyeletek (CFD-k) korlátozásáról szóló termékintervenciós döntéseit. Az újabb hosszabbítás nyomán a bináris opciókra vonatkozó tiltás 2019. június 30-ig, a CFD-ket érintő korlátozás 2019. július 31-ig marad érvényben az Európai Unió (EU), s így Magyarország területén.Mint emlékezetes, az ESMA a bináris opciók vonatkozásában 2018. július 2-ától, a CFD-k kapcsán pedig 2018. augusztus 1-jétől termékintervenciós döntéseket vezetett be. Ennek keretében betiltotta a bináris opciók lakossági ügyfélkörben való forgalomba hozatalát, forgalmazását és értékesítését. A CFD-k kapcsán hozott korlátozó intézkedései keretében a pozíciók nyitására vonatkozó tőkeáttételi limiteket határozott meg, kereskedési számlánként kötelezővé tette az automatikus biztosítékzárást, számlánként előírta a negatív egyenleg elleni védelmet, betiltotta a CFD-ket forgalmazók által alkalmazott ösztönzőket, s standardizált, vállalkozásspecifikus kockázati figyelmeztetéseket is előírt.Az ESMA az első hosszabbítás alkalmával némileg módosított az eredeti termékintervenciós döntésén. A bináris opciók tiltásának hatálya alól kikerültek a legalább 90 napos futamidővel és kibocsátási tájékoztatóval rendelkező bináris opciók, amelyek a szolgáltató (vagy a vele azonos csoportban levő másik intézmény) által fedezettek. A CFD-k esetén pedig az eredeti döntéshez képest egy új, rövidített kockázati figyelmeztetést vezettek be.Az ESMA lépései - a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és más nemzeti szintű felügyeleti hatóságok korábbi hasonló intézkedéseivel együtt - az európai szintű befektetővédelmet erősítik, főképp azért, mivel az érintett termékek határon átnyúló befektetési szolgáltatóknál is elérhetők. Különösen fontos így az egységes európai intézkedés a fogyasztók számára kiemelten kockázatos tőkepiaci termékek visszaszorítására.