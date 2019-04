MKB-Pannónia: túlzott optimizmus

MKB-Pannónia Alapkezelő:"Az amerikai-kínai kereskedelmi háború elhúzódása és a kínai lassulás komoly hatást gyakorolt a kínai import volumenére a múlt évben, így nem véletlen ijedtek meg a befektetők, hogy a fejlett gazdaságok egy része akár recesszióba is süllyedhet 2019-ben. Ezzel párhuzamosan az európai és amerikai jegybank a látványosan romló gazdasági mutatók hatására "bedobták a törölközőt", és komoly pálfordulást hajtottak végre. A türelmes és kitartó befektetőnek ez egy remek beszállási pontot kínált az év elején, ahogy korábban jeleztem ezeket érdemes kihasználni a kockázatok növelésére. Az első negyedéves jelentési szezonban a piac pozitívan csalódott, hiszen a csökkentett várakozásokat meghaladó eredmények születtek, amik alaptalanná tették a korábbi félelmeket, illetve a jegybanki politika lazulása szemmel láthatóak a fundamentumok javulásában. Ezentúl munkaerőpiaci folyamatok, a lakossági hitelezési és fogyasztási adatok továbbra sem támasztják alá, hogy komoly gazdasági visszaesés következne be a 2019 folyamán a fejlett piacokon. A piac azonban a decemberi pánikból áprilisra a hurrá optimista hangulatba csapott át, ami a korrekció mentes és példátlanul alacsony volatilitású emelkedés is hűen tükröz. Vélhetően a felhőtlenül könnyű emelkedés már mögöttünk van és rázósabb, de emelkedő részvényárakra kell felkészülni a második negyedév hátralevő részében. A fejlődő részvénypiacok általánosságban továbbra is kerülendők, hiszen az erős dollár, a kereskedelmi háború komolyan ránehezedik az eszközárakra.

Az elmaradó jegybanki szigorítás és növekedési kilátások kis mértékű romlása drasztikusan csökkentett az inflációs nyomást, így a fejlett, hosszú kötvények piacán továbbra is kitartott vételi erő. Az amerikai hozamgörbén a vételi erő annyira erős volt, hogy a 5 éves hozamok lejjebb kerültek, mint a rövid oldali kamatok. Ezzel párhuzamosan a magyar piacon elfogyott a lendület, és profitrealizálási hullám indult el áprilisban, ami rövid ideig tarthat, hiszen újra vonzóvá váltak a hozamszintek."